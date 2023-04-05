На грани исторического максимума: Нижнему Новгороду не хватило двух градусов до рекордно теплого апреля

Самая высокая температура 4 апреля в Нижегородской области была зафиксирована в 1990 году. Фото: Евгения ГУСЕВА

Ещё совсем недавно жителям Нижегородской области хотелось плотнее закутаться в пальто, чтобы спрятаться от дождя и ветра, но накануне всё изменилось – на улице можно было встретить людей в кофтах и смельчаков в футболках! Поводом, чтобы окунуться в лето в начале апреля, стала аномально теплая погода. Так, 4 апреля 2023 года температура воздуха поднялась до +18 градусов, поэтому многие горожане выбрались на свежий воздух, пересели на велосипеды и электросамокаты.

Для многих такая солнечная и тёплая погода, напоминающая майскую, стала настоящим сюрпризом. Некоторые даже посчитали, что наверняка были побиты температурные рекорды, но увы и ах…

– Над нашим регионом установился интенсивный прогрев в связи с усилением гребня антициклона, поэтому температура повысилась до +18 градусов, но абсолютный максимум не был побит, – рассказала «Комсомолке» начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева.

Самая высокая температура 4 апреля в Нижегородской области была зафиксирована больше тридцати лет назад – в 1990 году. Тогда термометры показывали 19,1 градуса тепла.

– Мы не дотянули до рекорда, вчера в заречной части Нижнего Новгорода было +18 градусов, в нагорной части столбики термометров достигли +17,5 градуса, – объяснила Ольга Мокеева. – Уже завтра всё изменится, так как ожидается похолодание.

Так, если 5 апреля на улице разогреет до +15 градусов, то уже 6 апреля температура не поднимется выше +9 градусов. Такая тенденция продолжится до конца текущей недели.

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