Не первоапрельская шутка, а статья: под Нижним Новгородом мужчина ограбил магазин и раскидал деньги по улице, чтобы сесть в тюрьму

Злоумышленник пригрозил кассиру ножом. Фото: принтскрин видео.

В Нижегородской области появился весьма специфический грабитель, который обносит магазины не ради наживы, да еще и устраивает шоу на месте преступления. Один такой случай произошел в поселке Бутурлино в День смеха 1 апреля и оказался совсем не шуткой. В тот субботний день неизвестный ворвался в алкомаркет на улице Ленина. Словно в экшн-фильме злоумышленник моментально оказался у кассы и принялся угрожать ножом крепкому на вид мужчине, стоявшему на своем рабочем месте. Сотрудник магазина не стал сопротивляться и послушно достал деньги из кассового аппарата. В этот момент в магазине находились другие сотрудники и покупатели, но никто из них не осмелился остановить вооруженного человека. Как только нападавший вышел на улицу, перепуганный продавец вызвал полицию.

- Прибывшие на место полицейские задержали злоумышленника, который не пытался скрыться. После совершения преступления он вышел на улицу, выкинул деньги и остался дожидаться полицию. Общаясь с полицейскими, мужчина признался, что решился на совершение преступления, потому что хотел попасть в тюрьму, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Действия задержанного квалифицировали по статье «Разбой», возбуждено уголовное дело. Все раскиданные деньги — свыше 40 тысяч рублей собрали и вернули магазину. Подозреваемого 31-летнего мужчину задержали. Свою вину в нападении на беззащитного кассира он признавать отказывается. За такое преступление задержанному грозит до 8-ми лет тюрьмы, недолго отсидеться, вероятно, не получится.