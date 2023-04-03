Скрывался в Югре с паспортом покойника: В Нижегородской области раскрыто тройное убийство, совершенное 23 года назад

Задержанный находится под стражей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Нижегородской области раскрыли еще одно громкое и резонансное преступление прошлых лет. 23 года назад в деревне Беласовка Семеновского района неизвестный совершил тройное убийство и успешно скрылся. Все эти годы он преспокойно жил на севере страны, избегая наказания за столь тяжкое преступление. Благодаря современным технологиям, успешно применяемым сегодня следователями и криминалистами, личность преступника все-таки удалось установить. Как выяснилось, кровавую расправу над тремя людьми совершил местный житель Алексей*, который в тот день хорошенько принял на грудь.

- Злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашел в лесоперерабатывающий цех на территории частного домовладения. Там он ударил ножом владельца пилорамы и его брата. Потерпевшие скончались по дороге в больницу. Затем в жилом доме на том же участке нанес смертельные ножевые ранения еще одному мужчине, - рассказала Ирина Волк.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений».

- Мужчина от следствия скрылся. Тогда были вынесены постановления о привлечении его в качестве обвиняемого, обвинении в розыск и заключении под стражу, - уточнил начальник штаба ОМВД России по Семеновскому городскому округу Роман Костюничев.

Подозреваемого объявили в розыск, но особых результатов на тот момент не было. Как выяснилось, мужчина все это время находился на территории Ханты-Мансийского автономного округа.

- В этом году было установлено, что разыскиваемый скрывается на территории города Когалма под именем умершего в 2003 году мужчины. В ходе служебной командировки полицейскими совместно со следователями при силовой поддержке Росгвардии злоумышленник задержан. Поддельный паспорт изъят в ходе обыска в арендованной им квартире, - добавила Волк.

Личность подозреваемого удалось установить благодаря геномной экспертизе. Понимая, что теперь правосудия не избежать, задержанный во всем сознался. В настоящее время он находится под стражей.

- Мы очень долго ждали, что все-таки это свершиттся. Низкий поклон всем. Мы уже и не надеялись, что все это произойдет. Столько лет прошло. Он жил себе и жил спокойно все это время. От обеих семей большое спасибо, что наконец-то все свершилось, - сказала вдова одного из погибших.

Напомним, что в последнее время все чаще поступают сообщения об успешно раскрытых преступлениях прошлых лет. Так, совсем недавно в Нижегородской области нашли и осудили убийцу двоих пенсионеров. Остаток своих лет преступник проведет в колонии особого режима.

*- имя изменено.