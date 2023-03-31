Более 900 тысяч рублей выделит Мининский университет на поддержку студенческих инициатив

Мининский университет первый из всех вузов страны, еще в 2016 году, начал практику финансирования лучших студенческих проектов. Сам конвент существует с 2009 года. И сейчас в педагогическом вузе выбрали 15 лучших студенческих проектов, в разработке которых приняли участие более 100 студентов разных факультетов. Среди инициатив: образовательные онлайн-курсы, творческие фестивали, а также проекты по улучшению инфраструктуры вуза. Для их реализации университет выделит более 900 тысяч рублей.

- Мининский университет всегда “за” расширение возможностей студентов и развития их личностных и профессиональных компетенций, - отметил ректор Мининского университета Виктор Сдобняков. - Образовательный конвент “СОдействие”, который проходит в нашем вузе ежегодно, позволяет студентам получить опыт создания проекта и его реализации. Далее наши студенты масштабируют свои проекты: выходят на региональный и федеральный уровни, участвуя со своими инициативами в грантовых конкурсах Росмолодежи.

Студенческие проекты оценивала не только команда Мининского университета, но и региональные эксперты, среди которых региональный координатор всероссийского студенческого проекта «Твой Ход» Регина Торгонская. В 2023 году было заявлено на финансирование 23 проекта, но отобрали только 15.

Студенты Мининского университета запустят в этом году профориентационную программу “Резюме и точка”, проведут творческий фестиваль “ЕД2”, создадут навигатор по вузу “Туда нам надо” и научат общаться с цифровым ассистентом “Маша”. Также в планах создание исторического клуба “Голос Горький”.

Из 23 проектов отобрано 15 лучших

Напомним, образовательный конвент по проектной деятельности "СОдействие-2023" всегда проходит в 4 этапа. Сначала студенты принимают участие в обучающей смене, где их учат генерировать идеи и писать проектные заявки. Далее консультируются с экспертами и отправляют свои инициативы на заочную экспертизу, после чего уже одобренные проекты выходят на защиту.

Фото: Пресс-служба НГПУ им.К.Минина