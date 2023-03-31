Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в Нижнем НовгородеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в Нижнем НовгородеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Новости компаний31 марта 2023 13:49

Более 900 тысяч рублей выделит Мининский университет на поддержку студенческих инициатив

Из 23 проектов отобрано 15 лучших
Более 900 тысяч рублей выделит Мининский университет на поддержку студенческих инициатив

Более 900 тысяч рублей выделит Мининский университет на поддержку студенческих инициатив

Мининский университет первый из всех вузов страны, еще в 2016 году, начал практику финансирования лучших студенческих проектов. Сам конвент существует с 2009 года. И сейчас в педагогическом вузе выбрали 15 лучших студенческих проектов, в разработке которых приняли участие более 100 студентов разных факультетов. Среди инициатив: образовательные онлайн-курсы, творческие фестивали, а также проекты по улучшению инфраструктуры вуза. Для их реализации университет выделит более 900 тысяч рублей.

- Мининский университет всегда “за” расширение возможностей студентов и развития их личностных и профессиональных компетенций, - отметил ректор Мининского университета Виктор Сдобняков. - Образовательный конвент “СОдействие”, который проходит в нашем вузе ежегодно, позволяет студентам получить опыт создания проекта и его реализации. Далее наши студенты масштабируют свои проекты: выходят на региональный и федеральный уровни, участвуя со своими инициативами в грантовых конкурсах Росмолодежи.

Студенческие проекты оценивала не только команда Мининского университета, но и региональные эксперты, среди которых региональный координатор всероссийского студенческого проекта «Твой Ход» Регина Торгонская. В 2023 году было заявлено на финансирование 23 проекта, но отобрали только 15.

Студенты Мининского университета запустят в этом году профориентационную программу “Резюме и точка”, проведут творческий фестиваль “ЕД2”, создадут навигатор по вузу “Туда нам надо” и научат общаться с цифровым ассистентом “Маша”. Также в планах создание исторического клуба “Голос Горький”.

Из 23 проектов отобрано 15 лучших

Из 23 проектов отобрано 15 лучших

Напомним, образовательный конвент по проектной деятельности "СОдействие-2023" всегда проходит в 4 этапа. Сначала студенты принимают участие в обучающей смене, где их учат генерировать идеи и писать проектные заявки. Далее консультируются с экспертами и отправляют свои инициативы на заочную экспертизу, после чего уже одобренные проекты выходят на защиту.

Фото: Пресс-служба НГПУ им.К.Минина

БИЗНЕС-ПРЕСС