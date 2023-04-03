Потепление до +15 градусов придет в Нижний Новгород на этой неделе. Фото: Евгения ГУСЕВА

По-настоящему весенняя погода ожидается в Нижнем Новгороде на этой неделе. Самым теплым днем станет вторник: синоптики обещают в этот день 15 градусов тепла!

Согласно прогнозу «Яндекс. Погоды», в понедельник будет без осадков, воздух прогреется до +11 градусов. Утром нижегородцев порадует солнце, однако к вечеру небо затянет облаками. Ветер подует с северо-востока со скоростью 2 метра в секунду.

Во вторник утром солнце то и дело будет выглядывать из-за облаков и прогреет воздух до +15 градусов. Ветер будет менять направление в течение дня, но он будет несильный, едва уловимый.

В среду ожидается пасмурная погода без осадков, днем +10 градусов, ночью около +5. Ветер северо-западный 2-3 метра в секунду. Начнет расти атмосферное давление, которое за два дня повысится до 765 мм.рт.ст.

В первой половине недели ночные температуры будут держаться на отметке +3…+6 градусов, но к четвергу упадут до нуля, а в ночь на пятницу и вовсе опустятся до -1.

В четверг и пятницу ожидается небольшое похолодание: днем не более +6 градусов, пасмурная погода без осадков. В выходные, однако, немного потеплеет до +10 и выглянет солнце.