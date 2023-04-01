В Нижнем Новгороде отметят четыре года Дому удивительных людей. ФОТО: Дом удивительных людей.

В Нижнем Новгороде исполняется четыре года Дому удивительных людей. Данный социальный проект направлен на оказание помощи людям с ограниченными возможностями. Празднование четырехлетия пройдет в нижегородском парке «Швейцария» 2 апреля. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

- Сейчас в проекте порядка 120 человек, - рассказывают авторы проекта. - И пора праздновать! Праздновать, чтобы идти дальше с новыми силами. А ещё наши ребята готовы осваивать новые горизонты знакомств. Узнавать новые места, новых людей, показывать, что умеют. И специалистам проекта тоже есть чем поделиться с другими людьми. Опытом, душевным теплом, радостью.

В программе мероприятия многочисленные мастер-классы, концерты, фотозоны. Праздник будет продолжаться с 12:00 до 16:00 в павильоне «Вега». Ну, а для тех, кто хочет просто тихо посидеть и пообщаться, будет организована тихая зона с чаем и разговорами.