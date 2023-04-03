Иномарка сбила двух девочек на переходе в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде иномарка сбила двух девочек-подростков на пешеходном переходе. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде иномарка сбила двух девочек-подростков на пешеходном переходе. Инцидент произошел вечером 2 апреля на улице Гаугеля в Сормовском районе, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

- Водитель автомобиля «Ниссан» совершил наезд на двух 14-летних девочек, переходящих дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, - рассказали в ведомстве.

Школьницы были доставлены в детскую областную больницу. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Напомним, вечером 1 апреля на улице Голубева в Ленинском районе иномарка проехала на красный свет и сбила группу пешеходов. В результате серьезно пострадали две женщины и восьмилетний мальчик. На месте сразу же было установлено, что в момент наезда водитель был трезв.