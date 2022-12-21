В Нижнем Новгороде осудили двух мужчин, которые убили лидера преступного сообщества и его телохранителя 18 лет назад

Убийство произошло вечером 25 февраля 2004 года. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде вынесли приговор двум 45-летним жителям Республики Мордовия, которые убили лидера преступного сообщества и его телохранителя в 2004 году. Подсудимых мужчин приговорили к 18 и 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Эта история берет свое начало 18 лет назад, когда один из лидеров ОПГ из Саранска решил скрыться в Нижнем Новгороде. Он опасался физической расправы со стороны участников других преступных групп, поэтому бежал в город, стоящий на слиянии Оки и Волги, с одним из своих телохранителей. Мужчина надеялся, что здесь его никто не найдет, но итог оказался иным.

11 мая 2016 года фигуранты были задержаны на территории города Саранска. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В феврале 2004 года за сбежавшим лидером банды приехали двое мужчин. Они планировали убить «главаря», чтобы перераспределить контроль над объектами бизнеса и инфраструктуры в Саранске, которые принадлежали преступной группе.

Они узнали место, где проживает лидер ОПГ и его телохранитель, но действовать начали не сразу. В первую очередь, они приехали в нужный двор, чтобы осмотреться и понять, как действовать. Бандиты разработали план и тщательно подготовились.

Мужчины хотели перераспределить контроль над объектами бизнеса и инфраструктуры Саранска. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Вечером 25 февраля 2004 года преступники приехали на автомобиле марки ВАЗ к дому по улице Островского Сормовского района и стали ждать.

– Для конспирации и облегчения совершения преступления один из подсудимых переоделся в женскую одежду. Затем из имеющегося при себе оружия – пистолетов с глушителями, они совершили убийство лидера и участника ОПГ, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области.

После совершенного убийства мужчины сбежали, избавившись от оружия и одежды. Длительное время данное уголовное дело оставалось не раскрытым, но 11 мая 2016 года фигуранты были задержаны в Саранске.

В июле 2017 года над двумя подсудимыми состоялся первый суд, тогда коллегия присяжных заседателей вынесла оправдательный вердикт. Позже оправдательный приговор отменили. Недавно состоялось повторное рассмотрение уголовного дела, на котором злоумышленники получили реальный срок.

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