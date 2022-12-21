Эпидемия гриппа в Нижегородской области: 21 школа и 15 детсадов полностью закрыты, уровень заболеваемости растёт

Сейчас в 13% детских садов и школ региона приостановлены учебный и воспитательный процессы. Фото: Иван МАКЕЕВ

Заболеваемость ОРВИ и гриппом продолжает расти в Нижегородской области ударными темпами, а количество чихающих и кашляющих людей уже перевалило за эпидемиологический порог. Такие показатели отмечены в Нижнем Новгороде и ещё семи муниципальных образованиях.

– Порядка 45 тысяч случаев заболеваемости ОРВИ и гриппом фиксируется в Нижегородской области в неделю. На данный момент показатели превышены более чем на 71%. Пороги превышены сразу во всех возрастных группах, что говорит о достаточно широком поражении населения Нижегородской области гриппом, – рассказала на пресс-конференции заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора Наталья Садыкова.

Примерно 75% всех случаев, выявленных при лабораторных исследованиях, это вируссы гриппа. В частности, эпидемия гриппа в этом году во многом обусловлена циркуляцией высокопатогенного вируса H1N1.

Грипп может протекать как в легкой, так и в тяжелой форме, поэтому самостоятельно заниматься диагностикой и лечением эксперты не рекомендуют. При первых признаках заболевания лучше всего обратиться за медицинской помощью

– Эпидемия протекает на фоне продолжающейся циркуляции коронавирусной инфекции, а также достаточно высокой активности вирусов не гриппозной этиолгии. Сохраняют свою активность риновирусы, вирусы парагриппа и метапневмовирусы, которые могут также сочетаться с гриппом и осложнять его течение, – добавляет Наталья Садыкова.

Прививочная кампания против гриппа официально уже завершена. В связи с этим нижегородцам напоминают, что вакцинация – это не 100% гарантия от заболевания, это спасение от тяжелого течения болезни и осложнений.

– В этом году мы привили порядка 1 миллиона 400 тысяч человек, это 46,5% от населения области, – подчеркнула Наталья Садыкова.

Предположительно, эпидемия продлиться долго. Так, в предыдущие года эпидемия длилась по восемь недель и протекала в несколько волн со сменой циркуляции вирусов гриппа.

– Сейчас на фоне вируса гриппа Н1N1 начинает выделяться вирус гриппа В. Идет появление дополнительного возбудителя, который также может утяжелять и удлинять течение эпидемии, – объяснила Наталья Садыкова.

В настоящее время в 13% детских садов и школ региона приостановлены учебный и воспитательный процессы, где-то частично, а где-то полностью. Специалисты Роспотребнадзора призывают родителей не отправлять детей с признаками простуды в школу и детский сад, а также не водить на занятия в кружки и секции.

– 21 школа и 15 детских садов полностью закрыты в Нижегородской области. Наиболее напряженная обстановка складывается в Нижнем Новгороде, где пораженность учреждений составляет 23%, – рассказала Наталья Садыкова.

Чтобы не заболеть в предстоящие новогодние праздники, нижегородцам следует избегать мест массового скопления людей, носить маски и пользоваться кожными антисептиками.

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