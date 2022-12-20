V Форум Ассоциации вузов «Волга-Янцзы» прошел в онлайн формате

«Сотрудничество и инновации российских и китайских вузов в новую эпоху» - этой теме был посвящен V Форум Ассоциации вузов «Волга-Янцзы», который в онлайн-формате прошел 15-16 декабря. В форуме приняли участие представители 17 вузов Приволжского федерального округа и 17 вузов и научных учреждений Китая.

С открытием Форума его участников от имени полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова поздравил его заместитель Олег Машковцев.

«Мероприятие проводится в рамках уникального механизма межрегионального сотрудничества «Волга-Янцзы», объединяющего регионы Приволжского федерального округа России и провинции Китая, расположенные в бассейне верхнего и среднего течения реки Янцзы. Несмотря на то, что наши регионы находятся в глубине национальных территорий, формат «Волга-Янцзы» открывает практически безграничные возможности для развития двухстороннего сотрудничества в различных направлениях взаимодействия. Выдающийся русский писатель, уроженец Нижнего Новгорода Максим Горький писал, что наука – это нервная система нашей эпохи. Продолжая его мысль, мы можем сказать, что вузы – это мозговые центры, которые определяют развитие всего организма. И если эти центры будут понимать друг друга и успешно взаимодействовать между собой, то и отношения наших стран, России и Китая, будут тесными и устремленными в будущее», -сказано в приветствии полпреда президента РФ.

Также участников Форума приветствовали: советник Департамента стран Европы и Центральной Азии Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики Чжан Вэйли, министр образования и науки Нижегородской области Ольга Петрова, инспектор второго ранга Департамента международного сотрудничества и обменов Министерства образования КНР г-жа Си Жу, а также сопредседатели Ассоциации вузов «Волга-Янцзы» - с российской стороны Сергей Дмитриев и с китайской стороны Ли Яньжун.

Сергей Дмитриев, ректор Нижегородского государственного технического университета, совместно с Сычуаньским университетом, является соучредителем Ассоциации высших учебных заведений «Волга-Янцзы». В своем выступлении он отметил, что несмотря на пандемию, Ассоциация активно работает и к настоящему времени провела целый ряд совместных мероприятий. Это, в первую очередь, ставшие уже традиционными ежегодные форумы Ассоциации, организуемые с целью развития межвузовских контактов, совместные образовательные программы, посвященные вопросам цифровой экономики, ядерным и нефтегазовым технологиям, геологии, медицине, культуре, а также изучению русского и китайского языков.

Как отмечали организаторы и участники Форума, основной целью его проведения стал обмен передовым опытом и знаниями в образовательной, научно-технической и гуманитарной сферах деятельности, который будет способствовать росту потенциала межрегионального сотрудничества «Волга-Янцзы» и укреплению стратегического партнерства между Россией и Китаем. В ходе диалога представителей университетской общественности двух стран на ежегодном форуме обсуждались актуальные вопросы академического и научно-технического взаимодействия российских и китайских вузов, а также развития межрегионального гуманитарного и экономического сотрудничества.

Выступавшие сошлись во мнении, что Ассоциация высших учебных заведений «Волга-Янцзы», в которую вошли 50 российских и 36 китайских вузов, за пять лет работы стала одним из главных инструментов развития российско-китайского академического партнерства. Его результаты говорят сами за себя: взаимодействие российских и китайских вузов-участников Ассоциации, каждый из которых вносит свой вклад в развитие отношений между двумя странами, расширяется с каждым годом.

Подтверждением этого стала состоявшаяся на Форуме церемония вручения награды Ассоциации «Выдающееся научно-исследовательское партнерство», которая в этом году присуждена совместному проекту ученых Оренбургского государственного университета и Аньхойского университета.

На Форуме также был дан старт новому проекту по взаимному переводу лучших русских и китайских литературных произведений в регионах «Волга-Янцзы».

Так главная тема Форума – «Сотрудничество и инновации российских и китайских вузов в новую эпоху» - получила еще одно конкретное воплощение в планах развития российско-китайского взаимодействия и дальнейшего укрепления взаимопонимания и дружбы между народами обеих стран.

Напомним, Ассоциация вузов Приволжского федерального округа РФ и провинций верхнего и среднего течений реки Янцзы КНР, в которую входят в настоящее время 86 российских и китайских университетов, была создана в 2017 году с целью развития межвузовских российско-китайских отношений. Соучредителями Ассоциации являются Нижегородский государственный технический университет и Сычуаньский университет.

Деятельность Ассоциации направлена на формирование новых международных и межрегиональных контактов, укрепление уже существующих российско-китайских отношений, расширение академических обменов, проведение совместных научных исследований, подготовку высококвалифицированных специалистов.

Фото: Пресс-служба НГТУ им.Р.Е. Алексеева