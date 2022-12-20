Менее 12% нижегородских семей могут позволить себе автомобиль в кредит

Купить в кредит автомобиль премиум-класса и содержать его могут 0,11% нижегородцев. Фото: Иван МАКЕЕВ

Нижегородская область заняла 41 место в списке российских регионов по доступности автокредита молодым семьям. По заказу РИА Новости специалисты РИА Рейтинг провели исследование и выяснили, какой процент семей в 2022 году может позволить себе кредит на новый автомобиль, стоимостью 900 тысяч рублей. Как выяснилось, в нашем регионе доля таких семей составляет всего 11,6%. Ежемесячное обслуживание такого транспортного средства и вовсе могут себе позволить только 2,7% семей. Купить в кредит автомобиль премиум-класса и содержать его могут и вовсе лишь 0,11% нижегородцев.

Если обратиться к средним показателям по стране, то покупку недорогого автомобиля могут себе позволить 16,3% россиян, денег на его обслуживание хватит у 4,5% семей, ну а дорогой автомобиль потянут 0,29% россиян. Таким образом, Нижегородская область заметно уступает по всем трем показателям, однако это даже не самые плохие показатели в Приволжье.

В Приволжье лидирует Татарстан

Стоит заметить, что в ПФО нет ни одного региона, который бы соответствовал среднему рейтингу по стране. Наилучшее положение у Татарстана, который занимает 29 место в списке. Там ипотеку на недорогое авто осилят 14,6% семей. Следом идут Пермский край, Башкортостан, Самарская область и только потом Нижегородская область.

Республика Мордовия оказалась на 75 месте из 85 — это худший показатель в Приволжье. В тройке антирейтинга по федеральному округу также оказались Марий Эл и Чувашия. Кредит на недорогие автомобили в трех перечисленных регионах могут себе позволить менее 8% семей.

Жителям северных регионов гораздо проще купить авто

На самом деле, такие низкие цифры не во всех регионах, однако верхние строчки списка заметно контрастируют даже с его серединой. Так, в Ямало-Ненецком автономном округе кредит на автомобиль за 900 тысяч рублей могут себе позволить 56,9% местных. Это единственный регион, где автокредит в принципе доступен хотя бы половине семей. Премиальный автомобиль там способны приобрести 1,49% местного населения. Относительно неплохо обстоят дела и в других северных регионах. Следом по списку идут Чукотский автономный округ, Магаданская область и Ханты-Мансийский автономный округ, где кредит на авто осилят более 40% семей. Такие показатели аналитики связывают с тем, что на севере страны зарплаты выше и покупательская способность все-таки отличается.

- Кроме того, в этих регионах значительная доля семей состоит из молодых работников без детей, что снижает семейные траты на текущее потребление, - отмечают специалисты.

Неплохие возможности в части приобретения кредитного автомобиля наблюдаются и у жителей столиц. И Москва и Санкт-Петербург входят в первую десятку рейтинга, так как там новый и недорогой автомобиль могут себе позволить 37,3% и 29,8% семей, соответственно.

Если сравнивать первую и последнюю строчки рейтинга, то становится понятно, что у жителей лидирующего региона в 20 раз больше шансов приобрести автомобиль, чем у региона-аутсайдера.

К слову, замыкают рейтинг южные республики — Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария, Дагестан и Калмыкия, где автокредит могут себе позволить менее 5% семей.

Как считали?

Доля семей, способных совершать ежемесячные платежи по автокредиту. рассчитывалась на основе распределения работающих по величине зарплат в каждом регионе. Кредит предполагался сроком на три года и при условии первоначального взноса в размере 20% от стоимости транспортного средства. Учитывались расходы на автострахование, бензин, обслуживание, ТО, сезонную смену резины, налоги, платные парковки и многое другое. Для проведения расчетов взяты данные за 2021 и 2022 годы. Семейные доходы рассчитывались с учетом НДФЛ, и скорректированы относительно прожиточного минимума в каждом конкретном регионе. Предполагалось, что половина бюджета пойдет на содержание автомобиля и выплаты по кредиту, а вторая половина — на прочие нужды. Рассматривались семьи, где работает хотя бы один взрослый. Все показатели рассчитывались для каждого региона в отдельности. В рейтинг не попали ЛНР, ДНР, а также Запорожская и Херсонская области, так как данные по ним не получены.