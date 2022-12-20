Исполнил ее желание к Новому году: на концерте в Нижнем Новгороде Валерий Кипелов спел вместе с фанаткой

После концерта музыкант сфотографировался с поклонницей на память. Фото предоставила Анастасия Рощина.

В минувшие выходные в Нижнем Новгороде состоялся концерт группы «Кипелов». Музыканты приехали в наш город с юбилейной программой «Тур 20 лет». Во время выступления фронтмэн группы Валерий Кипелов увидел плакат поклонницы со словами: «Хочу с вами спеть «Реки времен». Музыкант предложил залу проголосовать относительно этой идеи, после чего девушка поднялась на сцену и действительно исполнила композицию вместе с кумиром. Счастливицу зовут Анастасия Рощина, ей 23 года и она родом из Богородска. После совместного выступления с легендой российского рока девушка охотно поделилась с «КП-Нижний Новгород» своими впечатлениями.

- Я стояла особо не верила что такое возможно, - начала свой рассказ собеседница, - думала, как дурочка, так и простою с плакатом весь концерт. Когда позвали, я испытала шок. На автомате залезла на сцену, увидела полный зал, полторы тысячи смотрящих на меня глаз и подумала: «Кайф! Я могу себя показать. У меня есть возможность». Именно такие мысли были в голове. Для меня большая честь оказаться в этом моменте, на одной сцене с легендой. Это непередаваемые эмоции!

Идея написать такой плакат пришла внезапно. На записи одного из недавних концертов «Арии» Анастасия увидела, как фанат попросил сыграть вместе с группой на бас-гитаре, и решила попробовать тоже. Плакат, нарисованный за пару минут помог ей исполнить желание.

- Это была такая маленькая мечта перед Новым годом — спеть с легендой. Не знаю наверняка, но у меня есть предположение, почему они меня все-таки позвали. Возможно, кто-то из гитаристов ранее видел мои каверы в сети. Увидев мой плакат, ходили совещаться и, возможно, ему (Кипелову) сказали, что я пою, - рассуждает нижегородка.

На сцене вокалист спросил имя девушки, а получив ответ, удивленно заметил: «Анастасия? У меня так внучку зовут! Можно сказать, Валера с внучкой. Готовы точно? Не волнуйтесь».

После этих слов состоялось совместное выступление, которое наша героиня запомнит надолго. Как только песня закончилась, Валерий Кипелов похвалил Анастасию, девушка сделала фото на память и покинула сцену под одобрительные возгласы и аплодисменты посетителей концерта.

Как оказалось, девушка не просто является фанаткой брутальных рокеров, но и сама всерьез занимается музыкой — играет на синтезаторе, гитаре и укулеле, записывает каверы к известным песням, принимает участие в различных обучающих программах и фестивалях. Например, она является лауреатом международного вокального фестиваля «На вершине искусства».

- Я пою с двух лет. Лет в 11 начала дома петь, в 16 лет начала заниматься в ансамбле «Созвучие» в Богородске. Два года этим занималась, пели в хоре на городских мероприятиях. Затем в 18 лет я пошла в детскую музыкальную школу по классу академический вокал и синтезатор, и только этой весной я ее окончила, - добавила Анастасия.

Мир музыки по-настоящему увлек девушку и она стала перепевать композиции, которые слышала в различных шоу. Стиль музыки значения не имеет, главное чтобы песня была хорошей. С творчеством группы «Кипелов» и «Арии» Анастасия познакомилась в пятнадцать лет.

- Впервые услышала Кипелова, когда мы с родителями поехали на юг. В дороге они его часто включали и пели. Раньше я слушала «Ласковый май» потом вышел «Голос», и я начала оттуда учить все песни, они были абсолютно разных жанров. Не могу сказать, что мне нравится исключительно рок, но именно петь у меня получается лучше всего рок-баллады, - заметила собеседница.

А еще Анастасия призналась, что хотела бы спеть вместе с «Арией», «Скорпионс» и «Шаманом». Но самая заветная мечта — прославиться, как и ее кумиры. Девушка перебралась в Нижний Новгород, начала работать в Росгвардии, так как там удобный для нее график — от 3 до 4 рабочих дней в неделю. Все свободное время она проводит за репетициями и участием в таких проектах, как «Рождение звезды».

- Хотелось бы собрать группу и выступать вживую с использованием музыкальных инструментов. Гастролировать по стране и выступать на различных площадках. Для этого нужны гитаристы, барабанщики. Их пол, возраст и музыкальные предпочтения значения не имеют. Будем делать либо рок, либо что-то близкое — как сложится. Мне больше нравится петь рок-баллады, - заключила собеседница.

Кто знает, возможно, именно это выступление с Кипеловым станет для Анастасии ее звездным часом и началом нового этапа в жизни.