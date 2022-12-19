Пока готовила номер, похудела: нижегородка Ксения Горячева рассказала, как ей удалось пройти в финал шоу «Новые танцы»

Нижегородка представила жюри номер, который придумала сама. Фото: телеканала ТНТ

Хореограф из Нижнего Новгорода Ксения Горячева стала финалисткой второго сезона телепроекта «Новые танцы». В минувшие выходные на телеканале ТНТ в эфир вышел 17 выпуск шоу, в котором нижегородка шокировала жюри своим эффектным танцем с обилием сложных для исполнения элементов. Этот номер девушка поставила сама. В качестве композиции была выбрана «L’enfer» исполнителя Stromae, рассказывающая об одиночестве, негативных мыслях и личном аде, в который любой способен себя загнать. Танец был выполнен безупречно. Девушка приняла поздравления, после чего охотно поделилась эмоциями в соцсетях.

- Дорогие, спасибо вам за все репосты! Я читаю каждое сообщение. Еду в поезде, еле грузит все. Я не успеваю разбирать директ, но очень стараюсь. А еще я очень похудела во время этого этапа. Мне так много комплиментов сделали, особенно моим ногам. А похудела потому, что номер меняла. Думаете, только вам показалось, что он короткий? Я доставила номер до двух минут по продолжительности. Мы там таких спецэффектов напридумывали! - рассказала Ксения.

К слову, по принципу «лучшее - враг хорошего» окончательное решение было принято в пользу прежнего варианта. В итоге танец «Со своей историей» победил. За него проголосовали все члены жюри: Ляйсан Утяшева, Владимир Варнава и Ида Галич. Последняя отметила, что еще никогда не видела, чтобы так хорошо владели своим телом.

Аналогичного мнения оказалась и аудитория проекта. В сообществе «Новых танцев» в ВК за выступление Ксении Горячевой проголосовало более 3,6 тысяч человек, в то время как номера ее соперниц Элиши и Баины Басановой набрали 1,5 тысяч и 766 голосов, соответственно.

Следует помнить, что Ксения отнюдь не новичок и хорошо знакома аудитории. Она уже принимала участие в подобных танцевальных шоу, и дважды выходила в финал популярного проекта. Так, в 2020 году тогда еще 19-летняя Ксюша всех удивила эффектным номером в костюме богомола, а в финале 2021 года продемонстрировала качественный контемп, которым буквально поразила жюри.

В новый сезон проекта девушка пришла за новыми эмоциями и новым опытом.

- Этот проект стал для меня следующей ступенькой для самореализации. Мне хотелось показать, что мне дал прошлый проект, как я преобразилась, как я это все использовала, и какой получился результат, - рассказывала она ранее.

Уже на старте проекта Ксения надеялась на глобальный результат, и вот она снова в финале. К слову, в случае победы девушка получит крупный денежный приз, ведь призовой фонд конкурса в этот раз составляет семь миллионов рублей.