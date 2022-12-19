Самоходно-артиллерийская установка «Зверобой» пополнила экспозицию парка Победы

«Зверобой» появился на вооружении советской армии в 1943 году. Фото: сайт парка Победы

В нижегородском парке Победы на Гребном канале появился новый экспонат. 15 декабря музей под открытым небом пополнила легендарная самоходно-артиллерийская установка ИСУ-152 «Зверобой», сообщает МАУК «Нижегородский городской музей техники и оборонной промышленности».

- К сегодняшнему дню это достаточно редкий экспонат, сделать его макет практически невозможно, поэтому все музеи военной техники, имеющие у себя в коллекции ИСУ-152 , гордятся таким приобретением, - рассказали в администрации парка.

Установку привезли на большом грузовике-автовозе. Фото: сайт парка Победы

«Зверобой» появился на вооружении советской армии в 1943 году и впервые был применен в танковом сражении на Курской дуге. ИСУ-152 легко пробивала броню и срывала башни у немецких «Тигров» и «Пантер». Особенно хорошо установка зарекомендовала себя при взятии вражеских укреплений в Западной Европе: противостоять такому орудию было практически невозможно.

Массовое производство ИСУ-152 было налажено в Челябинске, а потом и в Ленинграде. Советские солдаты прозвали ее «Зверобой», а немецкая армия - Dosenöffner (консервный нож – прим.). Легендарная самоходка состояла на вооружении армий Польши и Чехословакии, а после второй мировой войны поставлялась в Египет. На вооружении советской армии «Зверобои» стояли до начала 80-х годов.

Сейчас ИСУ-152 можно увидеть во многих городах в качестве памятника времен второй мировой войны. Есть такой экземпляр и в Нижегородской области: орудие было установлено в деревне Сухоноска Ковернинского района в память о воинах, погибших в ходе великой Отечественной войны.

Теперь «Зверобоя» можно увидеть в Нижнем Новгороде – в парке Победы он расположен на аллее танкистов рядом с танком Т-34(85).