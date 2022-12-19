Улица Белинского в Нижнем Новгороде станет «зеленой» для общественного транспорта. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Улицу Белинского в Нижнем Новгороде оснастят интеллектуальной транспортной системой, которая будет предоставлять приоритет общественному транспорту. Об этом сообщает ГКУ НО «Центр развития транспортных систем».

По словам директора ЦРТС Артема Бафанова, светофоры планируется оборудовать детекторами до конца 2022 года, однако заработает система не раньше весны, поскольку для них необходимо сделать программное обеспечение. Такие «умные» светофоры смогут распознавать в транспортном потоке трамваи и автобусы и предоставлять им «зеленую улицу».

Система сможет распознать только транспорт, подключенный к навигационной системе, так что до весны у перевозчиков еще есть время, чтобы решить этот вопрос.

Улица Белинского станет пилотной в проекте внедрения интеллектуальной транспортной системы в Нижнем Новгороде. В дальнейшем аналогичные светофоры планируется поставить на проспекте Гагарина, улицах Родионова и Советской.

Интеллектуальные транспортные системы позволяют мониторить и анализировать трафик в режиме реального времени, и в зависимости от этого выстраивается режим работы светофоров. Они могут устраивать «зеленую волну» для проезда участка дороги без остановок или наоборот, «придержать» поток машин, если впереди возник затор.