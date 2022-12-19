От машины ничего не осталось: два человека погибли в страшной аварии в Воротынском районе. Фото: региональное Управление ГИБДД.

Два водителя погибли в жутком ДТП в Воротынском районе Нижегородской области, информирует пресс-служба регионального Управления ГИБДД.

Страшная авария произошла 18 декабря на 538 километре автодороги М-7 Москва – Уфа. «Кадиллак» двигался в сторону столицы, а «ГАЗель» ехала в противоположную сторону. Один из водителей не справился с управлением, в результате чего машины врезались лоб в лоб.

Удар был такой силы, что от большого внедорожника практически ничего не осталась, автомобиль превратился в груду искореженного металла. Понять, что эта куча железа была машиной, можно лишь, разглядев колеса. У водителя просто не было шансов выжить.

Водитель автомобиля «ГАЗель Некст» также скончался на месте. Оба шофера получили смертельные увечья. От полученных травм мужчины скончались до приезда скорой помощи