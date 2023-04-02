Причиной стала неосторожность при курении: 54-летняя женщина погибла на пожаре в Нижегородской области

В пожаре сгорело имущество и внутренняя отделка квартиры Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

54-летняя женщина погибла в результате пожара в квартире жилого дома в Нижегородской области 2 апреля. Причиной происшествия могла стать неосторожность при курении. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

– Сегодня ночью в 04.24 поступило сообщение о пожаре в квартире многоквартирного дома на улице Красные зори, 23, города Выкса. На момент прибытия подразделений из окна квартиры на 4-м этаже шёл сильный дым, – отмечают в ведомстве.

Пожарным удалось спасти из подъезда троих взрослых и одного ребенка. Также из дома эвакуировали одиннадцать человек, среди которых трое детей. К 5 утра пожар был ликвидирован на площади 4 квадратных метра. К сожалению, в огне погибла 54-летняя женщина. В пожаре сгорело имущество и внутренняя отделка квартиры.

Наиболее вероятной причиной возгорания спасатели называют неосторожность при курении.

Ранее мы сообщали, что серьезный пожар произошел днем 25 марта в жилом доме на улице Героя Советского Союза Ляхова в Нижнем Новгороде. К счастью, в результате пожара никто не погиб и не пострадал.

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