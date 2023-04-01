Момент наезда на пешеходов в Нижнем Новгороде попал на видео. Фото: соцсети

Момент аварии на улице Голубева в Нижнем Новгороде, где иномарка сбила группу людей, попал на видео. Кадры опубликовала пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

На записи видно, как автомобиль двигается на красный свет – водитель не остановился то ли по невнимательности, то ли реши проскочить. В результате он сбил пешеходов, которые только начали переходить проезжую часть. Результаты освидетельствования показали, что 41-летний мужчина был трезв.

Напомним, инцидент произошел вечером 1 апреля в Ленинском районе. В результате пострадали три человека – две женщины и 8-летний мальчик. Женщины 38 лет и 73 года получили сочетанные травмы рук и ног, обе были доставлены в городскую клиническую больницу №13. Пострадавший мальчик с закрытой черепно-мозговой травмой средней степени тяжести доставлен в детскую областную клиническую больницу.

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