Что произошло после концерта группы Dabro в Нижнем Новгороде

Музыканты Dabro сфотографировались с фанатами в Нижнем Новгороде. Фото: t.me/dabro_music

Популярная группа Dabro выступила с концертом в Нижнем Новгороде 31 марта. Мероприятия состоялось в «Юпитере» и собрало полный зал – билеты были раскуплены еще за несколько дней до концерта. О том, как прошел концерт группы Dabro в Нижнем Новгороде, «Комсомолке» рассказала постоянная читательница Ольга, которая была в числе присутствовавших на мероприятии поклонников.

Концерт начался с небольшим опозданием – музыканты вышли на сцену около 19.15. Они поприветствовали публику и начали выступление.

- Было очень много детей, люди приходили целыми семьями и поколениями, с бабушками и дедушками. На танцполе родители сажали детей на плечи и двигались под музыку, - рассказала Ольга.

Группа Dabro собрала полный зал в Нижнем Новгороде. Фото: Валерия МУРОМЦЕВА

Коллектив исполнил свои знаменитые хиты «Юность», «На часах ноль-ноль», «Надо повторить», «На крыше» и другие песни. Каждая песня сопровождалась видеоизображением на экране за спинами музыкантов – уютный свет в окнах домов, палатки у костра, закаты, рассветы и прочее.

- Атмосфера на концерте была простая, теплая, без пафоса. Перед каждой песней было вступление, играла красивая мелодия, и они рассуждали про мечту, про цели, про жизнь, - вспоминает Ольга.

Публика танцевала, подпевая любимые песни. Фото: Валерия МУРОМЦЕВА

У группы Dabro есть необычная традиция: солисты дарят самому зажигательному фанату тамбурин (бубен), на котором пишут дату и город. Вчера трофей получила девушка, которая приехала на концерт любимой группы аж из Беларуси. К слову, на концерте в Нижнем Новгороде вчера были поклонники из Казани, Владимира, Москвы и других городов, многие также приехали из районов Нижегородской области.

После выступления зрители подарили музыкантам цветы и подарки. Солисты Dabro братья Иван и Михаил Засидкевичи поблагодарили Нижний Новгород за теплый прием и признались, что их эмоции зашкаливают от такой поддержки.

- Наконец-то мы встретились и раскачали. Хочется сказать одно - это снова надо повторить! – написали музыканты после концерта в своем телеграм-канале.