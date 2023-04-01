Автобус сгорел на стоянке в Дзержинске утром 1 апреля

Автобус вспыхнул ранним утром. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В Дзержинске ранним утром 1 апреля сгорел автобус ПАЗ. Инцидент произошел около 6 утра на стоянке по улице Октябрьской, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

- На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений происходило горение автобуса ПАЗ на открытой площадке, - рассказали в ведомстве.

ПАЗик сильно обгорел. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

К месту происшествия было стянуто пять пожарных расчетов, автобус тушили 22 человека. Пожарные боролись с огнем около часа, и в 6.45 пожар был полностью ликвидирован на площади 25 квадратных метров. В результате полностью выгорел салон автобуса, огнем был поврежден стоящий рядом грузовик. К счастью, никто не пострадал.

Салон выгорел полностью. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Что привело к возгоранию транспортного средства, пока неизвестно. Это еще только предстоит установить специалистам.

Увы, горящие ПАЗики в Нижегородской области – не редкость. Только в этом году произошло уже несколько случаев. Так, например, в Чкаловском районе на ходу загорелся рейсовый автобус с пассажирами, а на Бору вспыхнул ритуальный автобус с гробом, который ехал на кладбище.