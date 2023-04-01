Машина перевернулась, налетев на поврежденный люк в Нижнем Новгороде: пострадал грудной ребенок

Очевидцами аварии стали десятки людей. Фото: t.me/moynnov

В Нижнем Новгороде иномарка налетела на поврежденный люк и перевернулась прямо на дороге, пострадал маленький ребенок. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ГИБДД.

Авария произошла вечером 31 марта на улице Куйбышева в Московском районе.

- Водитель автомобиля «Джили» совершил наезд на люк и опрокинулся на правый борт. Пострадал ребенок 2022 года рождения – он находился на заднем сидении в детском кресле, - рассказали в Госавтоинспекции.

Малыша доставили в детскую областную больницу для дальнейшего обследования. Водитель не пострадал.

Тот самый люк, который спровоцировал аварию. Фото: t.me/moynnov

Всё случилось около 19 часов – вечерний час пик еще не миновал, и очевидцами автомобильного сальто стали десятки водителей и прохожих.

- Застала момент переворота, когда проходила рядом. Зрелище очень пугающее! Ощущение было, что прямо до пешеходной тропинки долетит, - поделилась в соцсетях нижегородка, ставшая свидетелем произошедшего.

Ситуация с люками и ямами на дорогах этой весной уже не раз подводила нижегородских водителей. Так, в середине марта более двух десятков машин пробили колеса из-за ямы на улице Бекетова, а через несколько дней больше десяти автомобилистов попались в такую же ловушку на Мызинском мосту. К счастью, в тех случаях обошлось без пострадавших.