Пьяная фанатка разделась на концерте Стаса Пьехи в Арзамасе

Концерт проходил 19 декабря. Фото: Подслушано Арзамас.

Преданные фанатки готовы на любые ухищрения, лишь бы только увидеть своего любимого кумира. Некоторые могут целую ночь провести у места проведения концерта, лишь бы попасть в первые ряды, другие поджидают звезд у гостиниц и в аэропортах, а третьи и вовсе стараются вести себя как можно громче и вызывающе, чтобы точно привлечь внимание. Нечто подобное накануне произошло в Арзамасе на концерте у известного певца Стаса Пьехи, где пьяная поклонница решила раздеться в разгар мероприятия.

Концерт артиста в Доме Культуры «Ритм» начался в 18:00 19 декабря. Поначалу, казалось, он ничем не отличается от других: на сцене под живой инструментал Стас Пьеха исполнял свои песни, а зрители очаровано следили за певцом и аплодировали. Однако в какой-то момент двум поклонницам захотелось потанцевать под любимые треки. Так, они не гнушаясь того, что позади них тоже сидят люди, встали и перекрыли собой весь обзор.

– Стас со своей командой отработали на 100%. Всё бы ничего, но впечатление от концерта омрачили две «дамы» в нетрезвом состоянии, которые танцевали, стоя у своих мест, перекрывая своими телесами обзор зрителям. Люди пришли и заплатили деньги за концерт Стаса, а не за их пьяные танцы, – пожаловался анонимно один из посетителей концерта в группе «Подслушано Арзамас».

Однако хуже всего, что в какой-то момент одной из поклонниц стало слишком жарко, потому она решила снять свою кофту и остаться в лифчике. Ну, а чтобы уж соблюдать хоть какие-то «приличия», девушка решила прикрыть наготу… шарфиком!

– Одна даже разделась до нижнего белья, обернувшись шарфом. Дамы, вы пришли на концерт, а не в стриптиз клуб. Очень надеюсь, что вам хотя бы стыдно за своё поведение, – добавил всё тот же зритель.

В доказательство своих слов очевидец также приложил фотографии и короткое видео, на котором можно увидеть, как девушки довольно покачиваются под песню «Гордость» Стаса Пьехи и о чем-то говорят.

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