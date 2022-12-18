Первые «новогодние» вагоны метро выйдут на линии Нижнего Новгорода 19 декабря

Сотрудники метрополитена Нижнего Новгорода начали украшать подвижной состав Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В преддверии Нового года сотрудники метрополитена Нижнего Новгорода начали украшать подвижной состав. Такая подготовка к празднику стала уже традиционной. Ежегодного стандартного украшения для вагонов метро нет. Поэтому третий год подряд инициативная группа придумывает что-то новое для создания праздничной атмосферы. О том, как украшают нижегородский метрополитен в этом году, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода со ссылкой на МП «Нижегородское метро».

Инициативные сотрудники в этот раз предложили при украшении вагонов воспользоваться трафаретами. С их помощью на стенах будут нарисованы снежинки и шары.

Более 15 человек украшают вагоны нижегородского метрополитена к Новому году. В их число входят и электрики, которые подключают светодиодные гирлянды.

Конечно, при праздничном оформлении вагонов не забыли и про технические особенности. Так, по словам заместителя начальника по ремонту Ильдара Булгакова, гирлянды разместили на потолках так, чтобы украшения не закрывали вентиляцию. Мишура, которая также оформляет потолки, не станет препятствием для включения дополнительной вентиляции и освещения, а наоборот, создаст эффект «ветра». Кроме того, окна декорировали елочными гирляндами, а кабину машиниста и стены вагона оформили стилизованными под советские открытки плакатами.

Кабину машиниста и стены вагона оформили стилизованными под советские открытки плакатами Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

– Уже третий год подряд мы украшаем вагоны в преддверии новогодних праздников, чтобы у наших пассажиров было праздничное настроение, – отметил начальник службы подвижного состава МП «Нижегородское метро» Михаил Глебов. – Мы проделали большую работу, вложили частичку души, поэтому надеемся, что пассажиры это оценят и будут бережно относится к оформлению, чтобы как можно больше людей смогли порадоваться и зарядиться атмосферой праздника.

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