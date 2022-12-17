По одному родителю на ребёнка: Стало известно, как пройдут новогодние елки для детей в Нижегородской области

Нижегородский Минздрав дал рекомендации о том, как организовать новогодний праздник в дошкольных и образовательных учреждениях Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новый 2023 год уже совсем близко. А это значит, что стартует пора новогодних праздников в школах и детских садах. Родители уже начинают походы по магазинам в поисках костюма зайца, кота или снеговика, который наденет их ребенок на новогоднее мероприятие.

Подготовиться к утреннику и школьному маскараду основательно предстоит не только детям и родителям, но и сотрудникам учреждений, в которых будут проходить праздничные мероприятия. В этот раз много сил уйдет не только на организацию торжества, но и на дисциплину соблюдения правил санитарной безопасности.

Нижегородский Минздрав дал рекомендации о том, как организовать новогодний праздник в дошкольных и образовательных учреждениях. Предложения министерства связаны в первую очередь с желанием стабилизировать эпидемиологическую ситуацию в Нижегородской области. Так как количество заболевших гриппом быстро растет последние несколько недель.

– В этом сезоне к нам пришёл «старый знакомый» штамм гриппа A (H1N1). Особенно быстро растёт число заболевших среди детей и подростков, – сообщает в своем телеграм-канале заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

Министр здравоохранения Нижегородской области порекомендовал проводить новогодние елки в школах и детских садах отдельно для каждых класса или группы, не перемешивая детей.

Что касаемо родителей, которые хотят поддержать своего ребенка и посетить утренник или представление, желательно, чтобы допуск на мероприятие был регламентирован. То есть на новогоднюю елку к одному ребенку может прийти один родитель. Взрослым также рекомендовано посещать мероприятия, закрыв рот и нос защитной медицинской маской.

Подобные меры помогут остановить быстрый рост заболеваемости не только среди детей и подростков, но и среди взрослых нижегородцев.

Кроме того, Давид Мелик-Гусейнов рекомендовал нижегородским школам отменить кабинетную систему до конца 2022 года. А при первых симптомах ОРВИ ребенка нужно отправить домой. Если же симптомы возникли у учащегося младших классов, его нужно изолировать в отдельном кабинете и вызвать родителей для того, чтобы те забрали ребенка домой.

Напомним, свиным гриппом А (H1N1) могут заразиться как взрослые, так и дети, которые сложнее переносят заболевание. Эксперты рекомендуют нижегородцам не посещать общественные места при первых признаках заболевания. Но если возможности дистанцироваться нет, то необходимо в местах скопления людей пользоваться маской и антисептиком.