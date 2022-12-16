Мужчина и женщина насмерть задохнулись в припаркованной «ГАЗели» в Шахунье. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В Нижегородской области следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины и женщины, тела которых были найдены 8 декабря в припаркованной «ГАЗели» в Шахунье. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.

46-летняя Елена К. пропала накануне, 7 декабря: женщина ушла из дома и не вернулась. Родные забили тревогу и обратились в полицию, волонтеры расклеивали ориентировки по всему городу. Ее искали целые сутки, и лишь вечером следующего дня поиски были прекращены. Тело Елены без признаков жизни обнаружили в «ГАЗели», припаркованной неподалеку от местной деревни Январи. Вместе с ней в машине находился мертвый 46-летний мужчина.

- При вскрытии машины в салоне ощущался резкий запах выхлопных газов, - рассказали в СУ СК России по Нижегородской области. - При осмотре автомобиля выявлены признаки негерметичности выхлопной системы в подкапотном пространстве.

Судя по всему, люди задохнулись от выхлопных газов, поскольку видимых телесных повреждений на телах следователи не нашли. Впрочем, точную причину смерти можно будет назвать только по результатам экспертизы.

СК организовал доследственную проверку по факту случившейся трагедии. У погибшей женщины осталось двое детей.

Напомним, недавно в Тоншаевском районе 27-летний парень заживо сгорел в припаркованной машине. Пассажир успел выбраться из объятой пламенем "Лады", а водитель - нет.