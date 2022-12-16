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Общество16 декабря 2022 10:47

Сотни дорожных машин и тысячи дворников: Коммунальщики Нижнего Новгорода вышли на борьбу со снегопадом

650 машин и 4,5 тысячи дворников очищают улицы Нижнего Новгорода от снега
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
В Нижнем Новгороде коммунальщики вышли на борьбу со снегопадом.

В Нижнем Новгороде коммунальщики вышли на борьбу со снегопадом.

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Коммунальные службы Нижнего Новгорода работают в усиленном режиме из-за начавшегося ранним утром снегопада. Сейчас улицы города от снега убирают 650 единиц техники и 4,5 тысячи дворников, сообщил мэр Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.

По его словам, метель началась около пяти утра, но техника вышла посыпать дороги заранее, чтобы нижегородцы могли без проблем добраться на работу. Никаких нештатных ситуаций на объектах городского жизнеобеспечения не было. Позднее к работе подключилась снегоуборочная техника. Только за сегодняшний день с улиц Нижнего Новгорода вывезли 1,3 тысячи самосвалов снега.

По информации синоптиков, до вечера снегопад не закончится, а в выходные и вовсе усилится. Метеорологи предупреждают, что за эти три дня может навалить 30-сантиметровые сугробы снега.

- Главы районов держат ситуацию на контроле. Объезжают районы. Такая работа идет без выходных. По итогам снова соберёмся на штабе, где каждый отчитается о проделанной работе, в том числе и по вашим обращениям, - обратился Юрий Шалабаев к нижегородцам.

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