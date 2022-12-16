Доставайте коньки и лыжи! Идеальная зимняя погода ожидается в Нижнем Новгороде в выходные

Легкий снегопад и мороз до -9 градусов ожидаются в Нижнем Новгороде в эти выходные. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Небольшой снег и морозы ожидаются в Нижнем Новгороде в ближайшие выходные 17-18 декабря. Об этом сообщается на сервисе «Яндекс Погода».

В субботу утром температура воздуха по прогнозам синоптиков составит -9 градусов, однако уже днем потеплеет до комфортных -4…-5 градусов. В течение всего дня ожидается небольшой снегопад. Ветер придет с востока со скоростью 4-6 метров в секунду. Идеальное время, чтобы отправиться не прогулку, покататься на коньках, побегать на лыжах или пронестись с горки с ветерком.

В ночь на воскресенье мороз вновь усилится до -9 градусов, но уже к утру ослабеет до -3. Небольшой снег также будет весь день. Однако днем столбики термометров вновь поползут вниз и устремятся к отметке -7 градусов. С утра ветер придет с северо-востока, а после обеда он сменит направление на северное, его порывы будут усиливаться до 5,3 метров в секунду. Ближе к ночи вновь похолодает до -9 градусов, так что на вечерние прогулки лучше утепляться как следует.