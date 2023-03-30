«Ты с нами»: В Нижнем Новгороде простились с девушкой, погибшей через три месяца после ДТП в Таиланде

Несчастье случилось с Анной прямо в новогоднюю ночь. Фото: СОЦСЕТИ

В Нижнем Новгороде простились с 32-летней Анной Полевой, которая погибла спустя почти три месяца после страшного ДТП в Таиланде. Всё это время врачи боролись за ее жизнь и здоровье, но, к сожалению, травмы оказались слишком серьезными.

Анну похоронили 30 марта на Бугровском кладбище – там, где находится могила ее дедушки. Попрощаться с молодой нижегородкой пришли ее родственники, близкие и друзья. Поминальный обед прошел в одном из ресторанов на Нижневолжской набережной – по словам родных, отсюда открывается вид, который Аня очень любила.

- У любви много языков: музыка, танец, доброе слово, добрый взгляд, стих, прикосновение, подарок, доброе намерение, улыбка, природа, голоса птиц… Аня, мы тебя чувствуем, потому что ты любовь. И ты с нами, - написала сегодня ее сестра на странице в соцсети.

Друзья пришли на прощание с цветами и мягкими игрушками. Фото: Ольга Х.

Аня скончалась в больнице Нижнего Новгороде утром 27 марта – спустя почти три месяца после смертельной аварии на острове Самуи, где она отдыхала вместе со своим молодым человеком. В новогоднюю ночь пара отправилась в поездку на мотоцикле, но по дороге они столкнулись с машиной. Находившийся за рулем парень Анны погиб на месте, а сама она была доставлена в местный госпиталь. У Ани были тяжелые травмы: снесена часть черепа, сложный перелом ноги.

Чуть больше месяца девушка пробыла в тайской больнице – все это время рядом с ней находились ее мама и сестра-близняшка Ольга, которые прибыли на остров, узнав о случившейся трагедии. Анна перенесла три операции на мозг и операцию на сломанное колено, после чего у нее пошла положительная динамика. Она была в сознании, ей даже разрешили пересаживаться на каталку.

Пребывание в тайском госпитале обходилось примерно в 15 тысяч рублей, не считая лечения и медицинских манипуляций. В первых числах февраля, когда позволило состояние, Аню перевезли в Россию – сначала в Москву, а потом и в Нижний Новгород.

- В ходе лечения в Таиланде была очевидна положительная динамика, - рассказывала тогда сестра Анны Ольга. - Специалистами госпиталя в Таиланде был составлен и передан план дальнейшего лечения, включающего обязательную установку индивидуальной пластины, программируемого шунта и операцию на ноге в сроки не позднее конца февраля. Все это подтверждают документы. Они все есть у меня на руках.

Однако позднее девушка писала, что ничего из этого в Нижнем Новгороде сделано не было. Анна лежала в реанимации Приволжского окружного медицинского центра и медленно угасала на глазах родных, ситуацию осложняла развившаяся грибковая инфекция. За несколько дней до смерти Анны Ольга сообщила, что состояние сестры стало критическим: она дышит и ест через зонды, «постоянно спит или в наркотическом бреду». Спустя несколько дней Ани не стало.

Близкие Ани вспоминают ее как жизнерадостного, позитивного, доброго человека. «Комсомолка» выражает глубокие соболезнования семье и друзьям Анны.

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