Сезон клещей начался в Нижегородской области: первые случаи, вакцинация, адреса лабораторий. Фото: Мария ЛЕНЦ

С приходом весеннего тепла в Нижегородской области проснулись клещи. На данный момент в регионе уже зафиксирован первый случай присасывания клеща. Это произошло на придомовой территории в Большеболдинском районе.

- В Нижегородской области зафиксировано одно обращение в медицинскую организацию по поводу присасывания клещей, - заявили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. – Также зарегистрировано два случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, подтвержденных лабораторно. Заболевшими стали мужчины 39 и 57 лет. Присасывания клещей произошло в октябре-ноябре 2022 года в Арзамасском и Дальнеконстантиновском районах области. Однако тогда обращаться в больницу пострадавшие не стали, поэтому клещей на наличие инфекции не исследовали.

Тем временем в Нижегородской области начинается проведение акарицидных обработок. Всего в регионе предстоит обработать 3600 га. Ответственными за эту работу являются органы исполнительно власти, руководители садовых и дачных товариществ.

Специалисты предупреждают, что лучшим средством защиты от любых инфекций, переносимых клещами, остается вакцинация. Правда, в этом случае прививку необходимо сделать как минимум за две недели до предполагаемой поездки за город.

Также в Нижегородской области работают лаборатории по исследованию клещей на наличие различных инфекций. Правда, бесплатной эта процедура будет только при наличии направления из медицинского учреждения. Если же клеща вы сняли самостоятельно, то его исследование проводится на договорной основе.

КОНКРЕТНО

Где проводят исследования клещей в Нижегородской области?

-лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» по адресам:

- г. Н. Новгород, ул. Нижневолжская набережная, дом 2, подъезд 3, этаж 4 (вход со двора) с 9.00 до 16.00 в рабочие дни, в пятницу с 9.00 до 13.00; т. 433-54-42, 89038480430 перерыв на обед с 12-12.30 в праздничные и выходные дни с 9.00 до 12.00;

- г. Нижний Новгород, Кулибина, д. 11д, с понедельника по пятницу с 9-00 до 16-00 (рабочие дни)

- г. Шахунья, ул. Революционная, 32, с 9-00 до 16-00 в рабочие дни; т. 8(831)5227320

Также можно сдать клещей в пунктах приема по следующим адресам:

- г.о.г.Бор, ул. Плеханова, д1, график приема: с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 14.00, тел. (831 59)6-38-48

- г.Н.Новгород, ул. Луначарского, д.4, график приема: с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 14.00, тел. (831) 246-03-30

- г. Кстово, ул. Талалушкина11, график приема: с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 14.00, тел. (831)452-25-00

- г. Нижний Новгород, пр. Ильича, д.3, график приема: с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 14.00, тел. 295-87-14

- г. Дзержинск, пр.Дзержинского, д. 19а, график приема: с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 14.00, тел. 8(8313) 22-40-37

- г. Павлово, ул.Коммунистическая, д.12, график приема: с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 14.00, тел. 8(83171) 5-33-41

Прием клещей и их исследование также проводится коммерческими лабораториями «Гемотест» и «ГЕМОХЕЛП»