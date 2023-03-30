«Спилили замок и снесли забор»: Служебную машину дерзко угнали из больницы в Нижегородской области

Машина была получена чуть более полугода назад.
Фото: Кира МИШИНА
В Нижегородской области из гаража районной больницы угнали служебную машину, полученную чуть больше полугода назад. Автоугонщиков сейчас разыскивает полиция. Об этом рассказал министр регионального здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов в своем телеграм-канале.
Инцидент произошел минувшей ночью в Перевозской центральной районной больнице. «Лада Гранта» санитарной службы стояла в гараже – на нее-то и позарились негодяи. Угонщиков не смутило даже то, что легковушка была в медицинской специальной брендированной ливрее.
- Злоумышленники спилили замок, снесли часть забора и прилегающую к забору бетонную плиту. Через этот проем и был угнан автомобиль, - пояснил Мелик-Гусейнов.
Ранним утром, придя на смену, сотрудники больницы увидели следы взлома и не нашли автомобиль в гараже. Администрация ЦРБ написала заявление в полицию, сейчас правоохранители разыскивают злоумышленников.
- В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения автомобиля и задержание предполагаемого злоумышленника, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Известно, что машина была получена больницей в июле 2022 года по госконтракту.
- Медики в шоке от такого посягательства на медицинское имущество, - заключил министр.