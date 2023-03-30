«Спилили замок и снесли забор»: Служебную машину дерзко угнали из больницы в Нижегородской области

Машина была получена чуть более полугода назад. Фото: Кира МИШИНА

В Нижегородской области из гаража районной больницы угнали служебную машину, полученную чуть больше полугода назад. Автоугонщиков сейчас разыскивает полиция. Об этом рассказал министр регионального здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов в своем телеграм-канале.

Инцидент произошел минувшей ночью в Перевозской центральной районной больнице. «Лада Гранта» санитарной службы стояла в гараже – на нее-то и позарились негодяи. Угонщиков не смутило даже то, что легковушка была в медицинской специальной брендированной ливрее.

- Злоумышленники спилили замок, снесли часть забора и прилегающую к забору бетонную плиту. Через этот проем и был угнан автомобиль, - пояснил Мелик-Гусейнов.

Ранним утром, придя на смену, сотрудники больницы увидели следы взлома и не нашли автомобиль в гараже. Администрация ЦРБ написала заявление в полицию, сейчас правоохранители разыскивают злоумышленников.

- В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения автомобиля и задержание предполагаемого злоумышленника, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Известно, что машина была получена больницей в июле 2022 года по госконтракту.

- Медики в шоке от такого посягательства на медицинское имущество, - заключил министр.