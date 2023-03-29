Восемь новых маршрутов по местам воинской славы создано в Нижегородской области

Восемь новых маршрутов по местам воинской славы создано Нижегородской области. Фото: газета "Рабочая Балахна"

В Нижегородской области создано восемь новых туристических маршрутов по местам воинской славы в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Они вошли в единый реестр турмаршрутов по местам воинской славы России, опубликованный на сайте Министерства экономического развития РФ.

Работа по формированию тематических маршрутов проводилась администрациями муниципальных округов и субъектами туристской индустрии региона при поддержке министерства туризма и промыслов Нижегородской области.

- Новые маршруты ознакомят нижегородцев и гостей региона с событиями различных исторических эпох – это и освобождение от золотоордынского влияния, и формирование Нижегородского ополчения под предводительством Козьмы Минина, и Отечественная война 1812 года, и, конечно же, Великая Отечественная война. Отдельные направления разработаны специально для детей: очень важно, чтобы подрастающее поколение понимало, что вкладывается в понятия «историческая память» и «культурная память», – сказал министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

Маршрут «Дорогой народного единства» является детским туристическим маршрутом. Он предусматривает посещение Балахнинского музейного историко-художественного комплекса, краеведческого музея с. Пурех, Дома Дмитрия Васильевича Сироткина, Нижегородского кремля и исторического парка «Россия – Моя история». Протяженность круглогодичного туристического маршрута – около 175 км. Гостей будут перевозить железнодорожным транспортом и автобусами, также маршрут предусматривает пешие прогулки для осмотра отдельных достопримечательностей.

Маршрут «Жизнью обязаны: история госпиталей» проложен по территории Вадского муниципального округа. Посетители воочию увидят те здания, в которых шла борьба за жизнь и здоровье раненых бойцов Великой Отечественной войны, смогут попробовать себя в роли медперсонала, наложить повязку на «раненого» и перенести его в безопасное место, используя различные методики транспортировки. Протяженность сезонного маршрута – около 5 км. Он предусматривает как передвижение на автобусах, так и пешие прогулки.

«Наша Слава – Русская держава» – туристический маршрут, который знакомит гостей с героическими событиями отечественной истории через мемориальные объекты и архитектурные памятники Дальнеконстантиновского округа. Его основными точками являются Богоявленский храм, центр традиционной культуры «Константиново поле» в с. Татарское, местный краеведческий музей, мемориал «Сомовские горы», памятник Александру Невскому и Мемориал воинской славы в с. Новое. Автобусно-пешеходный маршрут длиной 125 км является сезонным.

«Ратная слава Балахны» – экскурсионный маршрут, раскрывающий героическое прошлое Балахнинского округа. Его основными точками выбраны памятник Козьме Минину, музей Козьмы Минина, Братская могила, памятник А.И. Порхунову, памятник погибшим войнам в п. Лукино, памятник погибшим войнам в п. Большое Козино, памятник В.Г. Рязанову и место сечи 1608 года. Отправиться в путешествие по автобусно-пешеходному маршруту протяженностью около 25 км можно в любое время года.

Как рассказали в министерстве туризма и промыслов, еще четыре маршрута посвящены памяти героев Великой Отечественной войны. Речь идет о маршрутах «Есть эхо у войны» в Большеболдинском округе, «Дорога памяти. Великая Победа» в Сергачском округе, «Никто не забыт, ничто не забыто» в Шатковском округе и «Дорога мужества» в Тоншаевском округе.

Отправиться по маршрутам можно как самостоятельно, так и воспользовавшись услугами туроператоров.