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Новости компаний16 декабря 2022 12:50

Мининский университет проведет 18 декабря студенческий фестиваль "ICE-MININ"

Более 600 студентов соберутся во Дворце спорта уже в 8 раз
Мининский университет проведет 18 декабря студенческий фестиваль "ICE-MININ"

Мининский университет проведет 18 декабря студенческий фестиваль "ICE-MININ"

Зимний студенческий фестиваль "ICE-MININ" в 8 раз пройдет во Дворце спорта “Нагорный”. Мероприятие для студентов состоится 18 декабря с 18.00 до 21.00.

- Более 600 наших студентов с 1 по 5 курс ежегодно встречаются на зимнем фестивале, - отметил ректор Мининского университета Виктор Сдобняков. - Насыщенная программа, необычный формат, ну и, конечно, совместный активный отдых с друзьями – все это позволяет зарядиться позитивом и создать новогоднее настроение.

В программе фестиваля: ледовые “Веселые старты”, оздоровительный флешмоб, творческая программа от студенческих творческих коллективов Мининского университета, конкурс новогодних костюмов, International New Year от факультетов, поздравление и конкурсы от Деда Мороза и Снегурочки, а также новогодняя фотозона.

Для участия студентам Мининского университета необходимо пройти регистрацию по ссылке.

Фото: Пресс-служба НГПУ им. К. Минина

БИЗНЕС-ПРЕСС