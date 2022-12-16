Мининский университет проведет 18 декабря студенческий фестиваль "ICE-MININ"

Зимний студенческий фестиваль "ICE-MININ" в 8 раз пройдет во Дворце спорта “Нагорный”. Мероприятие для студентов состоится 18 декабря с 18.00 до 21.00.

- Более 600 наших студентов с 1 по 5 курс ежегодно встречаются на зимнем фестивале, - отметил ректор Мининского университета Виктор Сдобняков. - Насыщенная программа, необычный формат, ну и, конечно, совместный активный отдых с друзьями – все это позволяет зарядиться позитивом и создать новогоднее настроение.

В программе фестиваля: ледовые “Веселые старты”, оздоровительный флешмоб, творческая программа от студенческих творческих коллективов Мининского университета, конкурс новогодних костюмов, International New Year от факультетов, поздравление и конкурсы от Деда Мороза и Снегурочки, а также новогодняя фотозона.

Для участия студентам Мининского университета необходимо пройти регистрацию по ссылке.

Фото: Пресс-служба НГПУ им. К. Минина