Крош, морж и Баба Яга: обрадовавшиеся снегопадам нижегородцы создали множество необычных снеговиков

Например, в Сарове из снега вылепили кота. Фото: принтскрин видео.

Все по-разному реагируют на участившиеся в регионе обильные снегопады. Пока одни сетуют на пробки, метель гололед и недочищенный двор, другие открывают для себя целое поле для творчества. С неделю назад во дворах Нижнего Новгорода и области начали появляться разнообразные снежные фигуры. Первые снеговики мало чем отличались друг от друга — руки из веточек, нос морковкой, ну и все в таком духе. К настоящему моменту их набралось столько, что пора открывать целую экспозицию. Показываем самые забавные экземпляры, созданные нижегородцами.

Так, например, на детской площадке в Сарове нижегородка Софья Курбатова застала большого кота из снега. Кто-то старательно утрамбовал снег во внушительных размеров ком, а затем придал ему форму символа наступающего года. Хвостатый будто бы вальяжно разлегся у лавочки рядом с качелями и задремал.

Другой символ года — кролик появился в Кстове. Как сообщает паблик «Мой Нижний Новгород», ушастого слепила местная жительница.

Кролик в одном из дворов Кстова. Фото: Тг-канал "Мой Нижний Новгород".

Еще одну крупную фигуру заметила писательница Елена Александренко из Владивостока, гостившая в Нижнем Новгороде. Здесь в одном из двориков она встретила снежного моржа.

Этому моржу посвятили стихи. Фото: Елена Александренко

Увиденное так впечатлило женщину, что она решила посвятить этому моржу стихи:

Снег пришёл из ниоткуда Лежебокою лежит...

Снеговик - уже не Чудо!

Чудо - снежные моржи!

Мастерам сегодня жарко,

Руки обжигает снег!

В этом белом зоопарке

Розовый счастливый смех.

Неожиданные звери

- Нет ни клеток, ни дверей...

Не боятся дети верить

В этих ласковых зверей!

«Ну морж, ну кот, а есть чего посложнее?» - скажет искушенный читатель. Есть! В Дзержинске местный художник Павел Верхоносцев продолжает создавать целый снежный городок на площади Дзержинского. Там и снеговики-гиганты, и Баба Яга с избушкой на курьих ножках, и герои сказки Пушкина о рыбаке и рыбке.

Баба Яга в Дзержинске. Фото: Алексей Алексеев.

Остается только гадать, какого персонажа мастер изобразит следующим. По словам местных жителей, такие композиции Павел делает не первый год. Например, его снежную уточку несколько лет назад видели в парке «Утиное озеро».

А вот одинокий снеговик на трассе М-7. На вид не очень замысловатый, но интересно само его местоположение — вокруг ни единого домика, только лес да дорога.

Одинокий снеговик на трассе М-7. Фото: Тг-канал "ЧП- Нижний Новгород и Нижегородская область".

- Кто-то нашел себе развлечение в пробке! - комментируют в Телеграм-канале «ЧП- Нижний Новгород и Нижегородская область.

Помимо символов года и сказочных персонажей у нижегородцев хватило фантазии еще и на героев мультиков.

Олаф в Нижнем Новгороде. Фото: "Нижний Новгород LIVE" в ВК.

Вот Олаф, совсем как в «Холодном сердце», а вот и Крош с Ежиком присели на лавочке. Кто-то даже готов весь двор заставить снеговиками, красиво же!

Крош и Ежик на нижегородской лавочке. Фото: "Нижний Новгород Без цензуры".

К слову, снега хватит на всех. Только в Нижнем Новгороде от последствий снегопадов улицы очищают 650 единиц техники и 4,5 тысячи дворников. А в выходные снегопады продолжатся, да и вообще, синоптики обещают идеальную зимнюю погоду.

Айда лепить снеговиков!