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Новости компаний16 декабря 2022 10:20

Превращают килограммы в штуки

Цех №51 АПЗ отмечает 65-летие
Утренний обход цеха: ученик токаря Сергей Сергеев, токари Денис Захаров, Андрей Ильичев и начальник цеха Владимир Полухин

Утренний обход цеха: ученик токаря Сергей Сергеев, токари Денис Захаров, Андрей Ильичев и начальник цеха Владимир Полухин

Цеху №51 Арзамасского приборостроительного завода в декабре исполняется 65 лет. Это подразделение обеспечивает цеха-смежники заготовками для дальнейшей чистовой обработки.

Сегодня 51-й – это динамично развивающееся подразделение. Трудятся в нем 70 человек. В цехе пять участков: два токарных – универсального оборудования и станков с ЧПУ, фрезерный, ленточно-пильный, кузнечно-прессовый. Основная задача подразделения – изготовление полуфабрикатов для подразделений, где идет чистовая обработка заготовок и оснастки для инструментального цеха №65.

– Если нас сравнивать с другими цехами АПЗ, то можно сказать, что они часовщики, а мы плотники, – говорит начальник цеха №51 Владимир Полухин. – Первые выполняют ювелирную работу, доводят деталь до совершенства, а наша задача – предоставить им заготовку, которая превратится в идеал.

Владимир Викторович два с небольшим года руководит 51-м. За это время сумел завоевать доверие рабочих. Его трудовой день начинается с традиционной пятиминутки, где обсуждаются задачи на смену. Затем обход участков вместе с заместителем и мастерами.

– Цех небольшой, компактный, каждого рабочего знаю, – комментирует Владимир Викторович. – Юбилей встречаем в непростой год: на коллектив возложены большие обязательства, все это понимают. Стараемся выполнять план.

Большая работа в цехе лежит на плечах диспетчеров. Про себя они говорят так: «Мы превращаем металл в штуки».

– Нам надо проработать дефицит материала, то есть определить, что нужно в этом месяце для изготовления деталей, – говорит диспетчер БИХ Елена Лаврентьева. – Потом решаем вопросы с ЦСС, снабжением. Если вовремя не успеем заказать металл, то детали не уйдут в цех, а значит, подведем производство. Такого допускать нельзя.

После доставки металла на склад за работу берутся кладовщики. Каждую единицу материала маркируют, заносят в базу, определяют, на какую деталь он пригоден. Затем рассчитывают, сколько необходимо металла для выдачи в работу, взвешивают и отправляют по участкам.

– В голове держим массу информации о металлах, знаем, куда какой материал будет использован, – рассказывает кладовщик Светлана Ерышова. – Если сложности возникают, помогаем друг другу. Коллектив у нас мировой.

В 51-м работают люди уникальной профессии. Это кузнецы Михаил Копылов и Игорь Батурин. В их арсенале две печи, четыре пневматических молота с массой падающих частей в 75, 250, 400 и 1000 кг. Интересно наблюдать, как из печи кузнецы достают раскаленный металл, а потом куют его. Работа «горячая», но так необходимая для производства.

Кузнец Игорь Батурин проводит ковку металла на молоте массой падающих частей 400 кг

Кузнец Игорь Батурин проводит ковку металла на молоте массой падающих частей 400 кг

В кузне расположен участок, на котором установлены автоматические ленточные пилы. С их внедрением в производство повысилась точность реза и значительно экономится металл. Автоматический распил ведется согласно заданным параметрам, в зависимости от которых можно сделать до 10 тысяч штук заготовок в смену.

На участках универсального оборудования и станков с ЧПУ работа сегодня идет в несколько смен. Растет и число рабочих. Недавно сюда пришли восемь новых сотрудников. Один из них Егор Николаев.

– Парень приятно удивил своим серьезным подходом к работе, – говорит о нем начальник цеха Владимир Полухин. – Видно, что заинтересован, настроен серьезно. Отзывы наставников о нем хорошие. Сейчас он сам частично налаживает станок, полностью запускает программу и корректирует параметры.

С начала октября в рядах операторов станков с ЧПУ Александр Кузьмин, азы профессии он постигает под руководством опытного наставника Виталия Сергеева. За 36 дней по ускоренной программе усвоил теорию и практику и сдал экзамен на 4-й квалификационный разряд.

В паре с учеником Дмитрием Масеевым трудится и опытный сотрудник цеха Николай Костин – один из лучших наладчиков цеха.

Наладчик станков с ЧПУ Николай Костин с учеником Дмитрием Масеевым: «Секретов не держу, молодежи передаю все, что сам знаю»

Наладчик станков с ЧПУ Николай Костин с учеником Дмитрием Масеевым: «Секретов не держу, молодежи передаю все, что сам знаю»

– Первую деталь, освоение которой проходит в цехе, всегда доверяем только Николаю Васильевичу, – говорит заместитель начальника цеха №51 Елена Сергеева. – Он много знает и охотно делится своими знаниями с молодыми. Хорошо у нас работают и токари. Например, Денис Захаров – неоднократный победитель конкурса профессионального мастерства «Золотые руки». А вообще про весь коллектив цеха хочу сказать, что мы, как звенья одной цепи, всегда вместе и рядом.

И в завершение – поздравление от начальника цеха №51:

– Всем работникам нашего цеха желаю профессиональных успехов и новых трудовых достижений на благо предприятия, крепкого здоровья и семейного благополучия!

Из истории

Первоначально цех располагался в помещениях бывшей исправительно-трудовой колонии в районе улицы Володарского, где сегодня находится ОКБ «Импульс». В 1957 году его возглавил В.Н. Савченко. Он был и начальником, и мастером, а коллектив составлял всего 12 человек.

Затем цех перевели на территорию завода. В 2011 году в связи с реорганизацией производства из здания, где ранее располагался цех №57, 51-й заготовительный переехал в помещение, где находится по сей день.

Наталья Глазунова

Фото Александра Барыкина

БИЗНЕС-ПРЕСС