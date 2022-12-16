Превращают килограммы в штуки

Утренний обход цеха: ученик токаря Сергей Сергеев, токари Денис Захаров, Андрей Ильичев и начальник цеха Владимир Полухин

Цеху №51 Арзамасского приборостроительного завода в декабре исполняется 65 лет. Это подразделение обеспечивает цеха-смежники заготовками для дальнейшей чистовой обработки.

Сегодня 51-й – это динамично развивающееся подразделение. Трудятся в нем 70 человек. В цехе пять участков: два токарных – универсального оборудования и станков с ЧПУ, фрезерный, ленточно-пильный, кузнечно-прессовый. Основная задача подразделения – изготовление полуфабрикатов для подразделений, где идет чистовая обработка заготовок и оснастки для инструментального цеха №65.

– Если нас сравнивать с другими цехами АПЗ, то можно сказать, что они часовщики, а мы плотники, – говорит начальник цеха №51 Владимир Полухин. – Первые выполняют ювелирную работу, доводят деталь до совершенства, а наша задача – предоставить им заготовку, которая превратится в идеал.

Владимир Викторович два с небольшим года руководит 51-м. За это время сумел завоевать доверие рабочих. Его трудовой день начинается с традиционной пятиминутки, где обсуждаются задачи на смену. Затем обход участков вместе с заместителем и мастерами.

– Цех небольшой, компактный, каждого рабочего знаю, – комментирует Владимир Викторович. – Юбилей встречаем в непростой год: на коллектив возложены большие обязательства, все это понимают. Стараемся выполнять план.

Большая работа в цехе лежит на плечах диспетчеров. Про себя они говорят так: «Мы превращаем металл в штуки».

– Нам надо проработать дефицит материала, то есть определить, что нужно в этом месяце для изготовления деталей, – говорит диспетчер БИХ Елена Лаврентьева. – Потом решаем вопросы с ЦСС, снабжением. Если вовремя не успеем заказать металл, то детали не уйдут в цех, а значит, подведем производство. Такого допускать нельзя.

После доставки металла на склад за работу берутся кладовщики. Каждую единицу материала маркируют, заносят в базу, определяют, на какую деталь он пригоден. Затем рассчитывают, сколько необходимо металла для выдачи в работу, взвешивают и отправляют по участкам.

– В голове держим массу информации о металлах, знаем, куда какой материал будет использован, – рассказывает кладовщик Светлана Ерышова. – Если сложности возникают, помогаем друг другу. Коллектив у нас мировой.

В 51-м работают люди уникальной профессии. Это кузнецы Михаил Копылов и Игорь Батурин. В их арсенале две печи, четыре пневматических молота с массой падающих частей в 75, 250, 400 и 1000 кг. Интересно наблюдать, как из печи кузнецы достают раскаленный металл, а потом куют его. Работа «горячая», но так необходимая для производства.

Кузнец Игорь Батурин проводит ковку металла на молоте массой падающих частей 400 кг

В кузне расположен участок, на котором установлены автоматические ленточные пилы. С их внедрением в производство повысилась точность реза и значительно экономится металл. Автоматический распил ведется согласно заданным параметрам, в зависимости от которых можно сделать до 10 тысяч штук заготовок в смену.

На участках универсального оборудования и станков с ЧПУ работа сегодня идет в несколько смен. Растет и число рабочих. Недавно сюда пришли восемь новых сотрудников. Один из них Егор Николаев.

– Парень приятно удивил своим серьезным подходом к работе, – говорит о нем начальник цеха Владимир Полухин. – Видно, что заинтересован, настроен серьезно. Отзывы наставников о нем хорошие. Сейчас он сам частично налаживает станок, полностью запускает программу и корректирует параметры.

С начала октября в рядах операторов станков с ЧПУ Александр Кузьмин, азы профессии он постигает под руководством опытного наставника Виталия Сергеева. За 36 дней по ускоренной программе усвоил теорию и практику и сдал экзамен на 4-й квалификационный разряд.

В паре с учеником Дмитрием Масеевым трудится и опытный сотрудник цеха Николай Костин – один из лучших наладчиков цеха.

Наладчик станков с ЧПУ Николай Костин с учеником Дмитрием Масеевым: «Секретов не держу, молодежи передаю все, что сам знаю»

– Первую деталь, освоение которой проходит в цехе, всегда доверяем только Николаю Васильевичу, – говорит заместитель начальника цеха №51 Елена Сергеева. – Он много знает и охотно делится своими знаниями с молодыми. Хорошо у нас работают и токари. Например, Денис Захаров – неоднократный победитель конкурса профессионального мастерства «Золотые руки». А вообще про весь коллектив цеха хочу сказать, что мы, как звенья одной цепи, всегда вместе и рядом.

И в завершение – поздравление от начальника цеха №51:

– Всем работникам нашего цеха желаю профессиональных успехов и новых трудовых достижений на благо предприятия, крепкого здоровья и семейного благополучия!

Из истории

Первоначально цех располагался в помещениях бывшей исправительно-трудовой колонии в районе улицы Володарского, где сегодня находится ОКБ «Импульс». В 1957 году его возглавил В.Н. Савченко. Он был и начальником, и мастером, а коллектив составлял всего 12 человек.

Затем цех перевели на территорию завода. В 2011 году в связи с реорганизацией производства из здания, где ранее располагался цех №57, 51-й заготовительный переехал в помещение, где находится по сей день.

Наталья Глазунова

Фото Александра Барыкина