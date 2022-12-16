«Молодёжный лидер»

«Молодёжный лидер» - под таким названием в минувшую субботу, 10 декабря, на базе парк-отеля «Морозовский» состоялся семинар для активистов профсоюзного комитета АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина».

Участие в мероприятии приняли 40 человек. К приборостроителям присоединились студенты-активисты Арзамасского политехнического института, приборостроительного колледжа и коммерческо-технического техникума.

Гостей приветствовал председатель первичной профсоюзной организации АПЗ Александр Тюрин. Он рассказал о работе и структуре профсоюзов, их роли на предприятиях, осветил вопросы охраны труда, правозащитной и социальной работы, взаимодействия с органами городской власти и Ассоциацией промышленников и предпринимателей «Развитие».

Состоялся семинар для активистов профсоюзного комитета АПЗ

Ведущим семинара стал председатель комиссии по вопросам молодежи и обучения Координационного совета организаций профсоюзов Арзамаса Евгений Бобылев.

Участники мероприятия разделились на команды, в каждой были и студенты, и молодежные профсоюзные лидеры АПЗ. Группы курировали опытные наставники – предцехкомы Ольга Панова (цех №19), Екатерина Мишина (служба метрологии), молодежные лидеры Ирина Куликова (отдел главного конструктора), Дмитрий Синицын (цех №37). Вначале провели тренинг на сплочение и командообразование, а затем команды разрабатывали авторские проекты по направлениям и защищали их.

– Впервые студентам и молодежным лидерам предприятия пришлось совместно решать поставленные задачи, – прокомментировала инженер-технолог, молодежный лидер СГТ Наталья Бычкова. – Общих сухих фраз мы не услышали, наоборот, в каждом участнике был азарт. В процессе общения стало понятно, что ребята заинтересованы в таких встречах. Каждый, кто приехал на семинар, взял для себя что-то полезное, важное, что пригодится и в работе, и в учебе.

В результате было разработано четыре проекта по следующим направлениям: волонтерская, социальная деятельность, культурно-массовая и спортивная работа, адаптация персонала.

По итогам участники отметили, что семинар прошел плодотворно и такие встречи следует проводить как можно чаще.

Ольга Панова, инженер-технолог цеха №19, предцехком:

– Наш проект назывался «Детсад «Подтяжки». Он направлен на поддержку родителей, чьим детям исполнилось 1,5 года. К этому времени большинство выплат от государства прекращаются и уровень жизни семьи снижается, но возможности выйти на работу нет, потому что очередь в садик не подошла. В этой ситуации предприятие может поддержать своего работника, организовав мини-садик для таких деток.

Детсад мы назвали «Подтяжки» потому, что он, с одной стороны, подтягивает материальное положение родителя, а с другой – квалифицированного сотрудника на работу. В команде было много обсуждений и отличных идей, активно проявлял себя слесарь-сборщик цеха №42 Сергей Костин, на АПЗ он трудится недавно. Радует, что к нам приходит инициативная и думающая молодежь.

Наталья Глазунова

Фото предоставлено ППО АПЗ