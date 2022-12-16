Украли праздник: перед Новым годом у нижегородского пенсионера с инвалидностью спилили две голубых ели

Мужчина растил эти ели почти 30 лет. Фото: Иван МАКЕЕВ

Очень жестоко и бесчеловечно обошлись с пенсионером в Борском районе Нижегородской области. Под Новый год в огороде местного жителя Сергея Уткина спилили две голубых ели, который он с заботой и любовью выращивал почти 30 лет. Аккурат перед праздником житель села Боярское остался без главного символа праздника. На этом его страдания не прекратились — спустя время он увидел свою ель установленной в поселке Большое Пикино.

Одну ель установили в Большом Пикино. Фото: "Кстати".

Пышная красавица наряжена уже для кого-то другого, а после праздников срубленное дерево пойдет на утилизацию и больше не будет радовать глаз.

- Елка была большая, широкая, красивая, голубая, пушистая. Все завидовали. Остались срезанные [пеньки] вот первый, вот второй. Растил-растил, любовался-любовался, теперь все. Все кончилось. Давление скачет, ноги еле ходят. [Живу] на таблетках. Обидно, что вот так втихаря украли. Теперь ни красоты [не осталось], ничего. Все пропало! - рассказывает «Кстати» пенсионер и утирает слезы. В руке виднеется трость.

Оставшись без елочек, мужчина очень расстроился. Фото: "Кстати".

Как оказалось, у Сергея инвалидность. Несколько лет назад в его доме произошел пожар, после которого старенькая выгоревшая изба стала непригодно для проживания. С тех самых пор дедушка живет у племянницы. Восстановить дом ему одному не по силам и не по карману. Вероятно, именно потому, что заснеженный участок выглядит брошенным, а дом нежилой, исполнители решили, что ели никому не принадлежат и спилили.

- Как говорят жители деревни, они приехали в 9 утра и наглым образом без его ведома и разрешения взяли и спилили. Это воровство! Так не делается! Это не бесхозный участок. Он до сих пор здесь прописан независимо от того, что сейчас от дома осталось пепелище, - возмущается племянница пострадавшего пенсионера Нелли Тарасова.

Отметим, что ранее жители Борского района неоднократно жаловались в соцсетях, что установленные к празднику ели совсем лысые, как будто их не на машине привезли, а принесли волоком.

Раньше в большом Пикино стояла другая ель. Фото: "Подслушано Нижний Новгород" в ВК.

Видимо, альтернативу им нашли в огороде Сергея. На новом месте свою елочку пенсионер сразу узнал:

- На макушке два отростка, потому что я раньше ее отрезал, чтобы она не росла вверх, - сказал пенсионер.

За объяснениями пострадавшие жильцы обратились в местное управление по благоустройству, которое, предположительно, и несет ответственность за произошедшее.

- Принятие такого решения было связано с тем, что на участке ели находятся в проводах и, по мнению жителей, могли создавать аварийную ситуацию. В случае предоставления минимального пакета документов мы согласны заключить договорные отношения либо с родственником, либо с правообладателем данного строения либо земельного участка с целью компенсации согласно независимой оценки данных зеленых насаждений, - объяснил руководитель управления благоустройства городского округа города Бор Максим Чугунов.

Племянница Сергея не согласна с приведенными доводами. По ее словам, никто из местных на елочки не жаловался, а в сельский чат поступила информация уже по факту спиливания деревьев. После очной встречи с руководителем управления нижегородка рассказала, что им предложили компенсацию в размере 40 тысяч рублей за утраченные ели.

- Осадок, конечно, остался. Но вышло так, более менее. Хоть на лекарства [деньги потратим], - резюмировал пенсионер. Этот Новый год он запомнит надолго.