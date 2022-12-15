Два человека погибли при пожаре в частном доме в Шахунье 14 декабря

Пожар заметили слишком поздно.
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
В Шахунье во время пожара в частном доме погибли два человека. Трагедия произошла минувшим вечером на улице Коммунистической, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
- Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть после десяти часов вечера, - рассказали в ведомстве. – Уже через 9 минут к месту происшествия прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. На месте работали 12 человек и 5 единиц техники.
На месте работало несколько пожарных расчетов.
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
К сожалению, пожар заметили слишком поздно, и к моменту прибытия пожарных огонь уже охватил большую часть дома. Площадь возгорания составила 70 квадратных метров: сгорел не только дом, но и надворные постройки.
После тушения пожара в сгоревшем доме были обнаружены тела двух человек – 71-летнего мужчины и 77-летней женщины.
К моменту приезда пожарных дом уже был объят пламенем.
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
- Предполагаемая причина пожара – нарушение требований технической эксплуатации электросети во дворе дома, - пояснили в МЧС.