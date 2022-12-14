Резиденция Деда Мороза, уличный каток и ледовый городок: Стало известно, когда откроется Новогодняя площадка на Нижегородской ярмарке

Новогодняя площадка на Нижегородской ярмарке откроется 16 декабря Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Нижегородская ярмарка станет новогодней площадкой с 16 декабря 2022 года по 15 января 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на АНО «Центр 800».

Праздничные мероприятия начнутся уже 16 декабря 2022 года. На Нижегородской ярмарке откроются резиденция Деда Мороза, каток и базар. Все желающие смогут посетить новогоднюю площадку ежедневно с 10.00 до 22.00*.

Прийти в гости к Деду Морозу могут все желающие. Для этого нужно предварительно зарегистрироваться на сайте за сутки до предполагаемого визита. Онлайн-запись в резиденцию главного зимнего персонажа открывается ежедневно в 12.00. Посещение является бесплатным. Кроме того, для детей предусмотрена интерактивная программа.

Поиграть с Дедом Морозом и познакомиться с другими сказочными героями можно будет и на свежем воздухе на территории новогодней площадки.

Перед Главным ярмарочным домом откроется уличный каток. Он начнет работу 16 декабря. Покататься на коньках можно будет ежедневно с 10.00 до 22.00*.

Перед Главным ярмарочным домом откроется уличный каток Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Сеанс катания длится 1,5 часа. Приобрести входные билеты на ледовую площадку можно на сайте или в кассах катка:

– один сеанс для взрослого в будние дни стоит от 200 рублей днем и до 250 рублей вечером, для детей 7-14 лет – также от 100 рублей днем и до 150 рублей вечером;

– в выходные стоимость входного билета составит от 350 рублей и 150 рублей соответственно;

– дети от 3 до 6 лет могут кататься бесплатно, но в сопровождении взрослых;

– для льготных категорий граждан вход будет бесплатным.

Кроме того, можно приобрести и семейный тариф. Тогда билеты для 1 взрослого с 2 детьми составят 300 рублей по будням до 17.30 и 450 рублей вечером; 550 рублей – по выходным.

Коньки на прокат можно взять за 200 рублей, пингвина-помощника за 150 рублей, а заточить коньки – за 250 рублей.

На Нижегородской ярмарке 16 декабря откроется базар. На ярмарочном базаре нижегородцы и гости города смогут приобрести сувениры, угощения и подарки от мастеров Нижегородской области. Также на базаре будут проходить мастер-классы. Кроме фуд-кортов на Ярмарке будет работать кафе русской кухни «Самоварная» с особым зимним меню.

На Нижегородской ярмарке 16 декабря откроется базар Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Ледовый городок откроется 25 декабря, посетить который можно с 10.00 до 22.00 (режим работы ледяного лабиринта и горок зависит от погодных условий).

Вход на украшенную Ярмарочную площадь свободный. Для всех желающих будут открыты фотозоны. Также работу продолжит ярмарочная карусель.

*1 января Нижегородская ярмарка открывается с 12.30.

*9 января вход на Новогоднюю площадку будет закрыт. Связано это с проведением технических работ.