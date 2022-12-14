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Общество14 декабря 2022 15:45

Резиденция Деда Мороза, уличный каток и ледовый городок: Стало известно, когда откроется Новогодняя площадка на Нижегородской ярмарке

Новогодняя площадка на Нижегородской ярмарке откроется 16 декабря
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Новогодняя площадка на Нижегородской ярмарке откроется 16 декабря

Новогодняя площадка на Нижегородской ярмарке откроется 16 декабря

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Нижегородская ярмарка станет новогодней площадкой с 16 декабря 2022 года по 15 января 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на АНО «Центр 800».

Праздничные мероприятия начнутся уже 16 декабря 2022 года. На Нижегородской ярмарке откроются резиденция Деда Мороза, каток и базар. Все желающие смогут посетить новогоднюю площадку ежедневно с 10.00 до 22.00*.

Прийти в гости к Деду Морозу могут все желающие. Для этого нужно предварительно зарегистрироваться на сайте за сутки до предполагаемого визита. Онлайн-запись в резиденцию главного зимнего персонажа открывается ежедневно в 12.00. Посещение является бесплатным. Кроме того, для детей предусмотрена интерактивная программа.

Поиграть с Дедом Морозом и познакомиться с другими сказочными героями можно будет и на свежем воздухе на территории новогодней площадки.

Перед Главным ярмарочным домом откроется уличный каток. Он начнет работу 16 декабря. Покататься на коньках можно будет ежедневно с 10.00 до 22.00*.

Перед Главным ярмарочным домом откроется уличный каток

Перед Главным ярмарочным домом откроется уличный каток

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Сеанс катания длится 1,5 часа. Приобрести входные билеты на ледовую площадку можно на сайте или в кассах катка:

– один сеанс для взрослого в будние дни стоит от 200 рублей днем и до 250 рублей вечером, для детей 7-14 лет – также от 100 рублей днем и до 150 рублей вечером;

– в выходные стоимость входного билета составит от 350 рублей и 150 рублей соответственно;

– дети от 3 до 6 лет могут кататься бесплатно, но в сопровождении взрослых;

– для льготных категорий граждан вход будет бесплатным.

Кроме того, можно приобрести и семейный тариф. Тогда билеты для 1 взрослого с 2 детьми составят 300 рублей по будням до 17.30 и 450 рублей вечером; 550 рублей – по выходным.

Коньки на прокат можно взять за 200 рублей, пингвина-помощника за 150 рублей, а заточить коньки – за 250 рублей.

На Нижегородской ярмарке 16 декабря откроется базар. На ярмарочном базаре нижегородцы и гости города смогут приобрести сувениры, угощения и подарки от мастеров Нижегородской области. Также на базаре будут проходить мастер-классы. Кроме фуд-кортов на Ярмарке будет работать кафе русской кухни «Самоварная» с особым зимним меню.

На Нижегородской ярмарке 16 декабря откроется базар

На Нижегородской ярмарке 16 декабря откроется базар

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Ледовый городок откроется 25 декабря, посетить который можно с 10.00 до 22.00 (режим работы ледяного лабиринта и горок зависит от погодных условий).

Вход на украшенную Ярмарочную площадь свободный. Для всех желающих будут открыты фотозоны. Также работу продолжит ярмарочная карусель.

*1 января Нижегородская ярмарка открывается с 12.30.

*9 января вход на Новогоднюю площадку будет закрыт. Связано это с проведением технических работ.

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