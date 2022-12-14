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Происшествия14 декабря 2022 14:00

В Выксе 26-летняя девушка искромсала ножом спящего мужа после новости о разводе

После этого она попыталась покончить с собой, но все остались живы
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
В Выксе 26-летняя девушка искромсала ножом спящего мужа после новости о разводе.

В Выксе 26-летняя девушка искромсала ножом спящего мужа после новости о разводе.

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Настоящие мексиканские страсти разыгрались на днях в городе Выксе Нижегородской области. Там 26-летняя девушка пыталась убить мужа и свести счеты с жизнью после того, как узнала, что супруг хочет с ней развестись.

По информации регионального СУ СК, всё произошло 7 декабря в квартире одного из домов в микрорайоне Юбилейном. Женщина дождалась ночи, и когда супруг уснул, взяла нож и стала бить им спящего мужчину наотмашь. Нанеся множество ударов, она попыталась свести счеты с жизнью.

К счастью, в квартире находилась их родственница – она прибежала на крики и вызвала «скорую». Несмотря на серьезные раны, врачам удалось спасти 26-летнего мужчину, учинившей резню супруге также была оказана медицинская помощь, после чего она была передана полиции.

Женщина напала на супруга, когда тот мирно спал.

Женщина напала на супруга, когда тот мирно спал.

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

- Как установили следователи, потерпевший длительное время работал в другом регионе. Накануне он сказал жене, что хочет с ней развестись. Именно это обстоятельство и могло послужить мотивом совершенного преступления, - рассказали в региональном СУ СК России.

Сейчас женщина находится пол стражей, возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. Свою вину задержанная признала лишь частично.

Похожая история произошла в Нижнем Новгороде два года назад. 40-летний бизнесмен застрелил свою жену прямо на улице на глазах у пятилетней дочки, после чего покончил с собой. Пара находилась в бракоразводном процессе.

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ