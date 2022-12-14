В Выксе 26-летняя девушка искромсала ножом спящего мужа после новости о разводе.
Фото: СУ СКР по Нижегородской области
Настоящие мексиканские страсти разыгрались на днях в городе Выксе Нижегородской области. Там 26-летняя девушка пыталась убить мужа и свести счеты с жизнью после того, как узнала, что супруг хочет с ней развестись.
По информации регионального СУ СК, всё произошло 7 декабря в квартире одного из домов в микрорайоне Юбилейном. Женщина дождалась ночи, и когда супруг уснул, взяла нож и стала бить им спящего мужчину наотмашь. Нанеся множество ударов, она попыталась свести счеты с жизнью.
К счастью, в квартире находилась их родственница – она прибежала на крики и вызвала «скорую». Несмотря на серьезные раны, врачам удалось спасти 26-летнего мужчину, учинившей резню супруге также была оказана медицинская помощь, после чего она была передана полиции.
Женщина напала на супруга, когда тот мирно спал.
Фото: СУ СКР по Нижегородской области
- Как установили следователи, потерпевший длительное время работал в другом регионе. Накануне он сказал жене, что хочет с ней развестись. Именно это обстоятельство и могло послужить мотивом совершенного преступления, - рассказали в региональном СУ СК России.
Сейчас женщина находится пол стражей, возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. Свою вину задержанная признала лишь частично.
Похожая история произошла в Нижнем Новгороде два года назад. 40-летний бизнесмен застрелил свою жену прямо на улице на глазах у пятилетней дочки, после чего покончил с собой. Пара находилась в бракоразводном процессе.