В Выксе 26-летняя девушка искромсала ножом спящего мужа после новости о разводе. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Настоящие мексиканские страсти разыгрались на днях в городе Выксе Нижегородской области. Там 26-летняя девушка пыталась убить мужа и свести счеты с жизнью после того, как узнала, что супруг хочет с ней развестись.

По информации регионального СУ СК, всё произошло 7 декабря в квартире одного из домов в микрорайоне Юбилейном. Женщина дождалась ночи, и когда супруг уснул, взяла нож и стала бить им спящего мужчину наотмашь. Нанеся множество ударов, она попыталась свести счеты с жизнью.

К счастью, в квартире находилась их родственница – она прибежала на крики и вызвала «скорую». Несмотря на серьезные раны, врачам удалось спасти 26-летнего мужчину, учинившей резню супруге также была оказана медицинская помощь, после чего она была передана полиции.

Женщина напала на супруга, когда тот мирно спал. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

- Как установили следователи, потерпевший длительное время работал в другом регионе. Накануне он сказал жене, что хочет с ней развестись. Именно это обстоятельство и могло послужить мотивом совершенного преступления, - рассказали в региональном СУ СК России.

Сейчас женщина находится пол стражей, возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. Свою вину задержанная признала лишь частично.

Похожая история произошла в Нижнем Новгороде два года назад. 40-летний бизнесмен застрелил свою жену прямо на улице на глазах у пятилетней дочки, после чего покончил с собой. Пара находилась в бракоразводном процессе.