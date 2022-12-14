Фура с мандаринами перевернулась под Нижним Новгородом

Водитель получил тяжелые травмы. Фото: принтскрин видео.

Неприятная авария произошла под Нижним Новгородом утром 14 декабря. На 433 километре трассы федерального значения М-7 в Кстовском районе опрокинулся большегруз «Вольво», перевозивший фрукты к новогодним праздникам. Он ехал со стороны Москвы в направлении Казани.

- 55-летний водитель большегруза, не справился с управлением и совершил столкновение с дорожным ограждением. В результате грузовик опрокинулся, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

В результате мандарины, ананасы и другие фрукты смешались на проезжей части в единую оранжевую массу. На столы россиян они уже, увы, не попадут. Водитель большегруза доставлен в больницу с тяжелыми травмами.

Как сообщили «КП-Нижний Новгород» в региональном Управлении Госавтоинспекции, водителя сильно зажало в автомобиле и он получил тяжелую сочетанную травму. В двенадцатом часу дня он перенес операцию и пока что-либо рассказать о произошедшем не может. Дорожные полицейские продолжают выяснять подробности инцидента.

- По предварительной информации, фура ехала из Санкт-Петербурга, минуя Нижний Новгород. Компания, которая перевозила фрукты, предварительно, казахская, - добавили в УГИБДД.

Это значит, что пункт назначения груза находился не в нашем городе, следовательно, на наличие мандаринов и ананасов в нижегородских магазинах данное ДТП никак не повлияет. И все же мысль о том, что в праздники кто-то останется без фруктов, а водитель фуры и вовсе рискует встретить Новый год на больничной койке, не дает в полной мере прочувствовать атмосферу приближающегося торжества. Очевидно, для некоторых этот Новый год пройдет не так позитивно, как хотелось бы.

Ранее сообщалось, что под Нижним Новгородом опрокинулась фура с пивом.