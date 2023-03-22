Десятый БУМ на пороге весны

Начало марта… Ослепительно белый снег, солнце и сосны - лучшего места для дружеских спортивных соревнований, чем оздоровительный центр НИИ измерительных систем им. Ю.Е. Седакова «Серёжа» в Вадском районе и придумать невозможно. По традиции филиал Российского федерального ядерного центра- всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики «НИИИС им. Ю.Е. Седакова» пригласил нижегородских атомщиков помериться силами в самых разных видах спорта. Это уже юбилейный, Х зимний фестиваль дружбы предприятий Госкорпорации «Росатом» Нижегородского региона и студентов политеха «Большой Улётный Марафон», или БУМ.

Дружба, спорт, профориентация

Перед соревнованиями участники подкрепляются кашей «Дружба», что уже стало одной из традиций БУМа – за десять лет праздника его участники съели больше 2000 порций этой удивительно вкусной каши! В этом году программа зимнего марафона особенно насыщенная: соревнования проводятся по десяти видам спорта: мини-футболу, дартсу, перетягиванию каната, плаванию, биатлону, волейболу на снегу, настольному теннису, диск-гольфу, шашкам, киберспорту.

Участников и гостей фестиваля поздравили руководители делегаций Российского федерального ядерного центра, его филиала «НИИ измерительных систем им. Ю.Е. Седакова», акционерного общества «Гринатом» и Нижегородского технического университета им. Р.Е. Алексеева.

«Если мероприятие проводится один раз - это просто мероприятие, если два раза - это событие, а если десятый – это уже эпоха, явление, - уверен заместитель директора филиала РФЯЦ-ВНИИЭФ «НИИИС им. Ю.Е. Седакова» по управлению персоналом Сергей Гребнев. - БУМ – замечательная традиция, заложенная политехом и предприятиями Нижегородского региона Госкорпорации «Росатом». Фестиваль развивается, появляются новые виды спорта, меняются направления деловых программ, но неизменными остаются дружба и партнерские связи. И наше взаимное сотрудничество с годами только крепнет».

Традиционно в «Большом улётном марафоне», организованном Советом Молодёжи НИИИС при поддержке администрации и профкома института, участвуют студенты и сотрудники Нижегородского технического университета имени Р.Е. Алексеева.

« Цель фестиваля - в неформальной обстановке сдружить ребят и показать, что корпоративная культура Госкорпорации «Росатом» и НИИИС позволяет молодёжи проявить себя и в творчестве, и в спорте, - подчеркнул проректор по внеучебной работе и молодёжной политике НГТУ им. Р.Е. Алексеева Кирилл Гончаров. - По сути, это ещё и профориентация студентов, которые в перспективе будут работать в предприятиях Госкорпорации, а НИИИС является одним из ключевых партнёров в трудоустройстве наших выпускников».

Побеждают самые сплоченные

В РФЯЦ-ВНИИЭФ проводится большая работа по развитию корпоративной культуры в части оздоровления и спорта. Об этом рассказала нам начальник отдела физкультуры и спорта Наталья Кочеткова.

«У нас ежегодно проходит спартакиада по 12 видам спорта, - говорит Наталья Кочеткова. - Мы все вместе сдаём ГТО. Наша сборная всегда является финалистами и победителями соревнований Госкорпорации, и БУМ - одно из самых ярких событий».

Филиал РФЯЦ-ВНИИЭФ «НИИИС им. Ю.Е. Седакова» всегда был приверженцем здорового образа жизни, здесь активно занимается спортом и молодёжь, и ветераны.

Капитан команды по перетягиванию каната сборной НИИИС, ведущий инженер-исследователь Александр Хрыков, на фестивале уже десятый раз.

«Перетягивание каната - это традиционный вид спорта, когда-то он был включен в программу олимпийских игр, – говорит Александр. - Многие думают, что это простая русская забава, но здесь есть свои секреты. Самое главное в этом испытании не вес спортсмена (как думают многие), а физическая сила, умение терпеть большую статическую нагрузку, правильная техника и стойка. И еще – слаженные действия всей команды как единого механизма. Кстати, однажды на наших внутренних соревнованиях, в которых участвовали до 12 команд, мы определяли суммарный вес команд, и победила самая лёгкая».

Забегая вперёд, добавим, что команда НИИИС во главе с Александром Хрыковым на БУМе-2023 влёгкую обыграла всех и заняла первое место в состязании по перетягиванию каната.

Очень зрелищно прошла эстафета по биатлону. Одна из ее участниц, монтажница радиоаппаратуры НИИИС им. Ю.Е. Седакова Наталья Антипова, на БУМе впервые.

«Стрелять умею - занимаюсь кинологическим биатлоном, - признаётся Наталья.- Правда, винтовки несколько различаются, но мне интересно пробовать новое».

Шестикратный чемпион России из НИИИС

На фестивале соревнуются и в таком молодом направлении спорта, как диск -гольф. Диск-гольф – это аналог классического гольфа, только вместо шарика, который забивают клюшкой в лунку, надо кидать диск в металлическую корзину. В НИИИС им. Ю.Е. Седакова этот вид спорта стал развиваться благодаря ведущему инженеру Сергею Сорочкину, шестикратному чемпиону России по диск-гольфу.

«В июле 2022 года по инициативе команды энтузиастов из числа сотрудников института во главе с Сергеем Сорочкиным в сквере у НИИИС открылся диск-гольф парка «Приокский», который могут посещать все желающих, - говорит инженер 1 категории НИИИС им. Седакова Алексей Марков. - Проект был поддержан руководством института и администрацией Приокского района. Всё оборудование изготовлено по международным стандартам в НИИИС. А в конце прошлого года наш проект «Диск гольф - игра для всех» стал победителем грантового конкурса молодежных проектов «Молодой Нижний», который проводит департамент социальных коммуникаций и молодёжной политики администрации города Нижнего Новгорода. И скоро не только в парке «Приокский» в микрорайоне Щербинки, но и в парке Славы Автозаводского района для всех нижегородцев будут проводиться бесплатные тренировки, мастер- классы и турниры по диск- гольфу».

На БУМ-2023 команда НИИИС по диск-гольфу ожидаемо завоевала первое место.

Кстати, Алексей Марков - капитан сборной НИИИС, он рассказал, что по соревнования по волейболу на снегу проводятся на БУМе с 2019 года. По словам Алексея, этот вид волейбола сейчас набирает популярность в России, проводятся чемпионаты всероссийского федерального уровня. И в этом виде спорта команду НИИИС также можно поздравить с победой!

Интеллектуальные баталии

БУМ – это возможность испытать свои силы и в интеллектуальных играх. На турнире по шашкам честь НИИИС отстаивал Александр Комиссаров. В шашки он играет с детства, но констатирует, что соперники здесь сильные. Представитель саровского РФЯЦ-ВНИИЭФ Николай Шлячков добавляет: «Игра простая только на вид – надо следить за тактикой и стратегией, знать множество дебютов».

Не остались в стороне от битвы умов руководители делегаций и почётные гости мероприятия - для них была проведена викторина по знанию советского кинематографа, подготовленная бессменным автором и ведущим интеллектуальных баталий НИИИС Эльдаром Саминовым. Предложенные вопросы по советской киноклассике вызвали живой отклик у аудитории.

Сюрпризом для всех собравшихся стало финальное файер-шоу. Завершающий аккорд фестиваля - церемония награждения. Незабываемые эмоции, мощный заряд бодрости и единения получили участники БУМ -2023. Но самым главным победителем, как всегда, оказалась дружба!

Алина Малинина

Фото: Предоставлено НИИИС им. Ю.Е. Седакова