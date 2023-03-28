В новом сериале Яндекс Такси раскрыл, как формируются цены на поездки в Нижнем Новгороде

На YouTube вышла первая серия проекта «Антология технологий». На протяжении нескольких эпизодов создатели рассказывают о том, как работает Яндекс Такси. Цикл открывается одной из самых животрепещущих тем — ценообразования. Разработчики сервиса решили подробно объяснить, из чего складывается стоимость поездок.

Создали мини-сериала объясняют, что у такси есть две неотъемлемых составляющих: человек за рулем и пассажир. Друг о друге стороны не всегда задумываются. Агрегатор, объединяя посредников, вынужден балансировать, чтобы сервис был комфортным, удобным и выгодным для всех сторон.

В первой серии топ-менеджмент и разработчики Яндекс Такси в кадре объясняют, из чего состоит формула расчета цены поездки. Кроме базовых величин, вроде километража и времени в пути, присутствует еще около десяти переменных. Про каждую подробно, но при этом легким языком, говорят со зрителем. К слову, в первом выпуске голос за кадром — актриса Ирина Горбачева. Также закадровым голосом других серий стала актриса Варвара Шмыкова.

Во второй серии осветят вопросы безопасности поездок. Безопасность современного сервиса заключается не только в безаварийности непосредственно поездки. Все этапы — от вызова машины до прибытия к месту назначения — стараются сделать комфортными для водителей и пассажиров.

Мини-сериал «Антология технологий» сняли для водителей, пассажиров и всех интересующихся современными технологиями. В выпусках рассказывают о том, какое место занимают нейросети и машинное обучение в работе современного сервиса.