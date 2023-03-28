Добывающая отрасль и банковские услуги: Где в Приволжье самые большие зарплаты

Эксперты назвали сферы с самыми большими зарплатами в Приволжье. Фото: Виталий ТИМКИВ

Несмотря на то, что в прошлом году многие пророчили сложности на рынке труда и снижение доходов населения, реальность оказалась куда более позитивной. В среднем по стране номинальные зарплаты выросли на 13% и превысили 55 тысяч рублей. При этом самыми доходными традиционно стали банковское дело и добывающая промышленность.

В соответствии с исследованием, проведенным экспертами РИА рейтинга, ситуация по регионам была очень неоднородной. Самые высокий уровень зарплат ожидаемо зафиксирован в Москве – здесь в сфере банковских услуг в среднем можно получать около 224 тысяч рублей. Следом идет Сахалинская область с зарплатами 223 тысячи рублей в сфере добывающей промышленности. И, наконец, замыкает тройку лидеров Ямало-Ненецкий автономный округ. Здесь в отрасли добычи нефти и газа можно получать в среднем 200 тысяч рублей. Что касается аутсайдера рейтинга, то им стала Республика Мордовия со средней зарплатой 41 тысяча рублей в сфере госслужбы.

Большинство остальных регионов Приволжья оказались крепкими середнячками с уровнем зарплат от 41 до 81 тысяч рублей. Самой состоятельной оказалась Оренбургская область – здесь в сфере добычи нефти и газа можно заработать больше 80 тысяч рублей. Следом идет Нижегородская область с зарплатами в 79 тысяч рублей в научной отрасли. Лишь немного отстает Республика Татарстан, где жители получают 73 тысячи рублей в сфере химической промышленности.

- Уровень доходов жителей Нижегородской области вырос почти на 40% к показателям 2017 года. Это не пустые цифры мнимого роста, они вполне конкурируют с растущей инфляцией, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – Кроме того, у нас сохраняется один из самых низких уровней безработицы в России и самый низкий в Приволжье — 0,4%.

В число самых прибыльных отраслей в Приволжье вошли добывающая отрасль и химическая промышленность. Также можно неплохо заработать в науке и в банковской сфере. А вот самой невыгодной оказалась госслужба.

- Перестройка экономики после начала СВО, мобилизация и отъезд из страны части работников сформировали дополнительный спрос на рабочие руки и светлые головы, а также несколько ограничили предложение со стороны соискателей, - отметили составители рейтинга. - Вкупе все эти факторы привели к обновлению исторических минимумов по безработице и к заметному росту зарплат.

КОНКРЕТНО

В каких отраслях самые высокие зарплаты

- Оренбургская область – добыча нефти и газа (81 тысяча рублей)

- Нижегородская область – наука (79 тысяч рублей)

- Республика Татарстан – химическая промышленность (73 тысячи рублей)

- Республика Башкортостан – добывающая отрасль (69 тысяч рублей)

- Пермский край – химическая промышленность (68 тысяч рублей)

- Удмуртская республика – добывающая отрасль (68 тысяч рублей)

- Самарская область – Банки и финансовые услуги (67 тысяч рублей)

- Ульяновская область – Информационные технологии и связь (59 тысяч рублей)

- Республика Марий Эл – производство компьютеров (57 тысяч рублей)

- Саратовская область – научная деятельность (55 тысяч рублей)

- Чувашская республика – Информационные технологии и связь (55 тысяч рублей)

- Кировская область – транспортное военное машиностроение (53 тысячи рублей)

- Пензенская область – Информационные технологии и связь (50 тысяч рублей)

- Республика Мордовия – госслужба (41 тысяч рублей)