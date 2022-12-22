Горки вместо лестниц и снега по колено: Нижегородцы жалуются на сугробы во дворах

Во дворах и в небольших проездах жителям до сих пор приходится пробираться через сугробы. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Нижний Новгород уже несколько дней подряд утопает в снегу, однако если основные дороги остаются расчищенными, то во дворах и в небольших проездах жителям до сих пор приходится пробираться через сугробы. Пугает и тот факт, что вздохнуть свободной грудью нижегородцы смогут ещё не скоро, по прогнозам синоптиков, снег ежедневно будет идти до самого Нового года.

Сейчас сильно затруднен проезд в Московском районе, где из-за снежной каши под колёсами машины ели проползают во дворы. Например, нижегородец показал кадры с видеорегистратора, как он медленно пытается проехать к дому №6 на улице Евгения Мирошникова.

– В этом доме живет моя бабушка и маленький брат, и только за эту зиму, ввиду отсутствия уборки и посыпки двора, бабушка уже дважды падала! – пожаловался мужчина в группе «Регион-52 | Нижний Новгород».

Из-за нечищенных дорог мужчина даже пять раз звонил в отдел обеспечения дорожного хозяйства района, но там ему так и не ответили.

– А еще отмечу, что я работаю в пожарке и вчера еле пробрались по адресу Карла Маркса, 32. На 15-тонной машине! – добавил он.

Другие местные продолжили рассказывать о данной проблеме, подтверждая, что редко можно заметить снегоуборочную технику во дворах, а дворники убираются через раз.

– В частности улица Черняховского, во дворе детский сад, соцзащита, но чтобы туда пройти, тот ещё квест, – написала местная жительница Olga Sovec.

Занесённые дороги легко увидеть и в частном секторе на улице Мечникова, куда вскоре не сможет доехать даже мусоровоз.

– Московский район что-то вообще не хочет работать. Трамваи не ходят, это понятно, идет ремонт, но дорогу, где машины ходят по улицы Коммуны вдоль трамваев, чистить надо, – написала в соцсетях нижегородка Марина Вылобкова-Щур.

А на Гребешковском откосе людям и вовсе не найти под ногами пешеходных дорожек, всё замело белым покровом снега.

– Сейчас идти по нему просто невозможно, высота снега 50-60 сантиметров! – рассказал Николай Иванов.

Гребешковский откос. Фото: Николай Иванов.

Необычную зимнюю забаву нижегородцы заметили в микрорайоне Кузнечиха-2. Там лестница, ведущая к дому №2 по улице Малиновского, превратилась в настоящую крутую горку. Спускаться здесь явно решиться не всякий, только если прямиком на пятой точке.

Кузнечиха-2. Фото: Лариса Галанина

И всё же на занесённые снегом дворы жалуются не все нижегородцы. Так, о качественной уборке снега рассказывают Сормовичи. Например, накануне техника неустанно работала на улице Никиты Рыбакова, тракторы ковшами срезал снег и наледь с дорог. Затем сугробы грузили в специальную машину для вывоза.

– Сегодня ещё раз к нам во двор заглянули, да чистить нечего, хорошо убрались, – рассказала «Комсомолке» Ольга Жур.

Уборка снега в Сормово. Фото: Ольга Жур.

За постоянную работу поблагодарили и дворников, чистящих двор по улице Ефремова.

– Вчера на дверях увидел объявление с просьбой убрать машины, так как будет во дворе работать трактор. Сегодня смотрю – не обманули, но осталось много нечищенных мест, где хозяева не соизволили убрать свои авто на время чистки снега, – написал нижегородец Вадим Комиссаров.

Где-то дворы чистят хорошо. Фото: Вадим Комиссаров

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