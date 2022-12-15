Миниатюрные томики Пушкина и трехметровые плакаты времен войны. Редчайшие экземпляры спасают в уникальном центре реставрации книг в Нижнем Новгороде

Центр консервации и реставрации редких книг открылся в Нижнем Новгороде. Фото: Мария СОРОКИНА

Первый и пока единственный в России центр консервации и реставрации библиотечных фондов открылся в Нижнем Новгороде. Всего таких центров по всей стране к 2030 году будет сорок, но пока современное оборудование для реставрационных работ есть только в столице Приволжья. На площади в 300 квадратных метров в цоколе областной библиотеки имени Ленина разместились несколько помещений, в которых вовсю кипит работа по спасению редких и ценных экземпляров. В центре работают семеро человек. Некоторые реставраторы пришли совсем недавно из Суздальского художественно-реставрационного училища, но самый опытный специалист - заведующий отделом Юрий Сафронов - работает в «ленинке» с 1993 года. Вместе с главным хранителем фондов библиотеки Галиной Тарасовой он охотно провел для нас экскурсию по маршруту, который проходит почти любая книга во время реставрации.

Поиграем в криминалистов

Обязательно найдется такой человек, который считает, что работа реставратора одна из самых спокойных – сидишь, чинишь себе книжки и горя не знаешь. На самом деле адреналина здесь не меньше, чем в гонках Формулы-1. Во-первых, именно реставраторы принимают решение, каким методам обработки подвергать то или иное издание, а значит, именно от них зависит, увидим ли мы или наши потомки какие-то древние артефакты. Одна ошибка может стоить потери целого исторического документа. Именно поэтому реставрация книги начинается с ее химико-биологического исследования. Первым делом экземпляр помещают в лабораторию. Здесь в специальном вытяжном шкафу скальпелем берется соскоб со страниц издания, после чего проводится исследование.

В специальном вытяжном шкафу скальпелем берется соскоб со страниц издания. Фото: Мария СОРОКИНА

Правда, о владельце книги анализ многого не скажет, пробы отбираются именно по нужным для реставрации показателям. Специалисты определяют, есть ли в книге грибок, каков состав бумаги, уровень ее кислотности, наличие возможных пометок чернилами и многое другое. В зависимости от диагноза «пациента» решается вопрос о методах его «лечения». Такие решения принимаются на совете по реставрации. Далее в зависимости от выбранного порядка реставрации назначаются определенные действия.

Здесь же, в лаборатории находится морозильная камера для книг, которая применяется в экстренных случаях, мощный микроскоп, холодильник для хранения реагентов и приборы для измерения влажности и кислотности страниц.

В лаборатории есть мощный микроскоп и приборы для измерения влажности и кислотности страниц. Фото: Мария СОРОКИНА

Книги чистят… водой!

Следующий этап — помещение расшитых страниц издания в водную среду. Именно так: страницу газеты кладут в специальную ванночку с сеткой, наполненную до краев водой.

Страницу газеты кладут в специальную ванночку с сеткой, наполненную до краев водой. Фото: Мария СОРОКИНА

Одна ошибка — и страницы нет! Именно поэтому сначала исследование, потом реставрация. За 15-40 минут в воде листок избавляется от различных пятен, ему становится проще придать прежнюю форму. Далее бумага отправляется в сушилку и под пресс.

Далее бумага отправляется в сушилку и под пресс. Фото: Мария СОРОКИНА

Так выглядит обычный пресс, но есть и больше. Фото: Мария СОРОКИНА

Только после этого наступает фаза активных действий — восстановления рисунка и заполнения утраченных фрагментов бумаги.

Для работы с картами используются разные виды карандашей, а рисунок на обложках книг восстанавливают при помощи акварели. Работы проводятся на специальных реставрационных столах с мощной лупой.

Реставраторы работают за специальным столом. Фото: Мария СОРОКИНА

Кстати, с открытием Центра у реставраторов появилась возможность работать с документами большего формата. Помимо прочего они получили большой раскладной реставрационный стол и пресс для больших документов.

Пресс для больших документов. Фото: Мария СОРОКИНА

На таком оборудовании, например, можно реставрировать трехметровые плакаты времен Великой Отечественной войны.

Есть еще аппарат для чистки книг влажным паром. Он закуплен специально для изданий, которым вода противопоказана, но очистить их все-таки надо.

Некоторые книги чистят паром. Фото: Мария СОРОКИНА

Специальные отверстия для рук позволяют параллельно вести работы по восполнению утраченных участков специальной бумажной массой. К слову, для подобных работ на складе есть великое множество рулонов с различными видами бумаги, в том числе тонкая, хрупкая и очень дорогая бумага из Японии.

На складе много разных видов бумаги. Фото: Мария СОРОКИНА

- Это для реставрации японских книг? – интересуюсь я.

- Почему японских? Наших, русских, - с искренним удивлением в голосе парирует Юрий Анатольевич.

Все дело в том, что некоторую периодику сохраняют посредством проклеивания изнаночных (четных) страниц прозрачной или полупрозрачной бумагой. Тонкие виды бумаги, в том числе, японская, могут использоваться для этих целей.

Консервация. Как и зачем?

Перемещаемся во второй зал. Здесь умелые мастерицы сшивают тетради книжного блока иголкой при помощи станка.

Тетради книжного блока сшиваются вручную. Фото: Мария СОРОКИНА

Здесь же стоят раритетные машины для обрезки бумаги, которые до сих пор находятся в рабочем состоянии.

Раритетное оборудование по-прежнему работает. Фото: Мария СОРОКИНА

Однако реставраторы спешат показать главное и самое дорогостоящее из приобретений — громадный аппарат по созданию картонных контейнеров для консервации книг (плоттер), созданный в Италии.

Так выглядит плоттер Фото: Мария СОРОКИНА

Картон имеет бескислотный состав, и книги в таких контейнерах могут храниться многими десятками лет, так что даже страницы не пожелтеют. У аппарата есть специальная программа, которая позволяет, почти как на 3D-принтере, изготовить контейнер под любую книгу. Одна «рука» прибора делает биговку (бороздки для сгибания, прим.), а другая вырезает контейнер в соответствии с заданными настройками. Специалисту остается его только собрать. А затем упаковать уже отреставрированную книгу.

Так выглядит готовый контейнер для консервации. Фото: Мария СОРОКИНА

Еще одним способом спасения ценных документов являются капсулы. Фотографию, открытку или какое-то письмо помещают в пленку и запаковывают при помощи инкапсулятора.

Результат работы инкапсулятора. Фото: Мария СОРОКИНА

При работе специалист помогает себе магнитной линейкой — такая есть только у реставратора. На первый взгляд процесс напоминает ламинирование, но документ всегда можно достать из капсулы. Пленка не приклеивается к нему. Этот способ сохранения можно использовать даже для еще не отреставрированных документов.

Секреты Ленинской библиотеки

Спорим, что даже самый заядлый книжный червь с толстеньким читательским билетом ни разу в жизни не видел книгу с цепью?! А книги с металлическими замочками можно встретить разве что в экспозиции музея. Такая книга с замочком здесь на самом деле есть, и не одна! Точное их количество не каждый реставратор с ходу назовет. К таким книгам нас, конечно же, не допускают. Зато можно полюбоваться первой известной гравюрой Нижнего Новгорода в книге Адама Олеария «Путешествие в Московию» 1656 года, изучить коронационный альбом и посмотреть первую книгу о Нижнем Новгороде с планом Нижегородской ярмарки («Историческое обозрение Нижнего Новгорода и переведенной туда Макарьевской ярмарки», 1824 г., прим.). Эти книги будут реставрироваться в 2023 году.

Гравюра Нижнего Новгорода. Фото: Мария СОРОКИНА

План Нижегородской ярмарки. Фото: Мария СОРОКИНА

Коронационный альбом. Фото: Мария СОРОКИНА

Реставратор Наталья ненадолго отрывается от работы над картой и рассказывает, что не так давно работала над двумя очень маленькими книжечками, одной из которых был томик Евгения Онегина размером 20 на 20 мм. Полноформатную копию рукописи таскать с собой на светский раут в пушкинские времена было не принято, поэтому знатные дамы частенько получали в подарок такие вот книжки-малышки в паре с лупой. Таким образом, даже самый скучный вечер за чтением мог пройти незаметно.

А вот еще одна гордость прямиком со стола — дореволюционный журнал «Волгарь», со страниц которого можно узнать, как проводились новогодние елки во времена Максима Горького.

Журнал "Волгарь". Фото: Мария СОРОКИНА

Рука так и тянется, чтобы взять и почитать, но Галина Сергеевна все видит:

- Как правило, перед реставрацией мы оцифровываем каждый экземпляр, поэтому интересующую заметку вы вскоре сможете найти и в электронном виде!

Фантазия рисует все тайны библиотеки на одном сайте, но собеседница быстро спускает нас с небес на землю. Дело в том, что на реставрацию, в первую очередь, идут ценные и редкие издания, книги до 1830 года, ветхие газеты. Тем не менее, тайны библиотечных хранилищ постепенно перестают быть тайнами, и вскоре не без участия реставраторов нижегородцы узнают гораздо больше о том, какие литературные сокровища хранятся в фондах знаменитой Ленинской библиотеки.