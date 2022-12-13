Создание преступной группировки и похищение людей: В Нижнем Новгороде начали судить директора лже-реабилитационного центра для наркоманов

В Нижнем Новгороде начался суд над директором лже-реабилитационного центра для наркоманов в Дуденеве. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде начался суд над директором лже-реабилитационного центра для наркоманов в Дуденеве Богородского района. Его этой осенью спустя пять лет поисков отыскали в Москве. Как оказалось, все это время он жил там без регистрации.

Напомним, эта история прогремела на всю область летом 2017 года. Тогда на реабилитационные центры для алкоголиков и наркоманов была совершена целая серия облав. Силовикам удалось выяснить, что «пациенты» удерживались там против их воли. Поводом для расследования стало обращение от одного из узников центра – он рассказал, что там против их воли удерживаются молодые люди, страдающие алкоголизмом и наркоманией.

Тогда на реабилитационные центры для алкоголиков и наркоманов была совершена целая серия облав. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

- В этот же день из дома в Дуденево освобождены 37 жителей различных регионов России, которые незаконно удерживались в данном жилище, - рассказывали следователи. - По предварительным данным, в отношении лиц, содержащихся в нем, применялись методы физического и морального воздействия, унижающие человеческое достоинство.

Как выяснилось в ходе следствия, жертвами этой преступной группировки стали как минимум восемь жителей Нижегородской и Владимирской областей. Вскоре после облавы были задержаны пять участников банды. А вот руководителю центра тогда удалось скрыться. Отыскать и задержать его смогли только этой осенью. Сейчас в Нижнем Новгороде начался суд над ним. По закону ему может грозить до 15 лет тюрьмы.

Из дома в Дуденево освобождены 37 жителей различных регионов. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

- Нижегородским областным судом рассматривается уголовное дело в отношении руководителя реабилитационного центра для граждан, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью, - рассказали в прокуратуре Нижегородской области. - Он обвиняется в похищении людей с применением насилия, фактически не оказывая в центре лечебных услуг.

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