В каждой комнате было по кровати и веб-камере: в Нижнем Новгороде судят группировку, транслировавшую «клубничку» по сети

Фигурантам грозит до 6 лет тюрьмы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Основателя вебкам-студии и его моделей начали судить в Нижнем Новгороде. Как сообщили в районном суде, три года подряд вплоть до августа 2021 года в одной из квартир на территории Ленинского района областного центра на постоянной основе изготавливали и распространяли порнографию. Для удобства ведения съемки в студии были оборудованы изолированные комнаты, в каждой из которых стояли кровать и веб-камера.

Девушки, находясь в специально оборудованной студии, осуществляли онлайн-трансляции, во время которых демонстрировали сексуальные отношения и обнаженные тела, а после окончания трансляции, сохраняли и распространяли их фото и видеозаписи на интернет-сайтах, - сообщает пресс-служба суда.

Действия участников группировки попадают под уголовную статью «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов группой лиц с использованием сети Интернет». За свои действия участники могут получить от 2 до 6 лет тюрьмы.

Напомним, о подобном случае уже сообщалось ранее. 50-летний житель Ярославской области основал целую сеть вебкам-студий по всей стране, не обошел и Нижний Новгород. В нашем городе под его началом трудились три модели в возрасте от 24 до 46 лет. Еще одна сотрудница была нанята в качестве администратора. Она закупала новую технику, убиралась в студии и отвечала за конспирацию.

Донаты с трансляций поступали на счет основателя студии, после чего он распределял деньги между соучастницами. Часть средств уходила на аппаратуру.

- Сотрудники полиции провели более 10 обысков, в ходе которых изъяли компьютерную технику, оборудование для ведения онлайн-трансляций, средства связи и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Предполагаемый организатор находится под домашним арестом, четверым фигуранткам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - прокомментировала официальный представитель МВД России Ирина Волк.