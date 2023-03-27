«Не дали проститься»: Молодая нижегородка, попавшая в ДТП в Таиланде, умерла в больнице

Анна попала в ДТП в Таиланде ночью 1 января. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Нижегородка Анна П., попавшая в ДТП в Таиланде в новогоднюю ночь, умерла в больнице. Сердце девушки перестало биться утром 27 марта. Об этом сообщила ее сестра-близняшка Ольга в соцсети.

- Аня умерла. В 10:10 сегодня. Мне не дали проститься - сказали, тело повезут в судмедэкспертизу, - написала Ольга.

Напомним, 32-летняя Анна и ее молодой человек попали в аварию на острове Самуи в Таиланде прямо в новогоднюю ночь – их мотоцикл столкнулся с машиной. В результате парень погиб на месте, а Аня с тяжелыми травмами была доставлена в местный госпиталь. У девушки был сложный перелом ноги и снесена часть черепа.

Узнав о случившемся, сестра и мама девушки немедленно отправились к ней в госпиталь. Аня пробыла в реанимации тайской больницы около месяца – за это время ее состояние стабилизировалось, ей сделали три операции на мозге и одну на колене. Уже спустя пять дней после аварии Аня пришла в сознание, а по мере улучшения состояния ей разрешили пересаживаться в коляску, чтобы можно было гулять.

Пребывание в тайском госпитале обходилось примерно в 15 тысяч рублей, не считая лечения и медицинских манипуляций. В начале февраля родные перевезли Аню в Россию – помощь семье в этом оказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- В ходе лечения в Таиланде была очевидна положительная динамика, - рассказывала тогда сестра Анны. - Специалистами госпиталя в Таиланде был составлен и передан план дальнейшего лечения, включающего обязательную установку индивидуальной пластины, программируемого шунта и операцию на ноге в сроки не позднее конца февраля. Все это подтверждают документы. Они все есть у меня на руках.

Однако позднее девушка писала, что ничего из этого в Нижнем Новгороде сделано не было. Анна лежала в реанимации Приволжского окружного медицинского центра и медленно угасала на глазах родных, ситуацию осложняла развившаяся грибковая инфекция. Несколько дней назад Ольга сообщила, что состояние сестры стало критическим: она дышит и ест через зонды, «постоянно спит или в наркотическом бреду». Спустя несколько дней Ани не стало.

- Виновата система. Протоколы. Когда эксперты в один голос говорили, что с такой травмой в России не выживают, - я не знала, почему… - написала на своей стене Ольга.

По информации сестры, похороны Анны состоятся 29 или 30 марта на Бугровском кладбище.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Пережила три операции на мозге и впала в кому»: 32-летняя нижегородка попала в реанимацию после ДТП в Таиланде в новогоднюю ночь

Чудовищной трагедией обернулся отдых в Таиланде для молодой пары из Нижнего Новгорода: 32-летние парень и девушка разбились на мотоцикле на острове Самуи прямо в новогоднюю ночь. Молодой человек погиб, а девушка находится в реанимации в местном госпитале (подробности).

Часть черепа привезли в коробке: разбившуюся на мотоцикле в Таиланде нижегородку доставили на Родину

Чудом уцелевшую после жуткой аварии в Таиланде нижегородку наконец-то вернули на родину. По словам ее сестры Ольги Х., 5 февраля 2023 года девушку перевезли в Приволжский окружной медицинский центр. Сейчас она как никогда нуждается в медицинской помощи и поддержке (подробности).

«Ее мозг постепенно угасает»: Состояние нижегородки, пострадавшей в ДТП в Таиланде, ухудшилось

По словам Ольги, когда в начале февраля ее сестру доставили на Родину, она чувствовала себя гораздо лучше: была в сознании, самостоятельно дышала и ела, температура и анализ крови у нее были в норме (подробности).