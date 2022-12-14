Врачи делают все возможное: Иномарка сбила 10-летнего мальчика на «зебре» в Володарске

Ребёнок госпитализирован в отделение травматологии. Фото: скрин из видео. Источник: УГИБДД Нижегородской области

Жуткая история произошла сегодня днем в Володарске – там прямо на пешеходном переходе иномарка на полной скорости сбила 10-летнего мальчика. Сейчас ребёнок находится в больнице, а врачи делают всё возможное, чтобы стабилизировать его состояние. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Инцидент случился у дома №5 по улице Калининская около 15:10. Школьник переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда, откуда ни возьмись, прямо на него вылетела Toyota Land Cruiser. За рулем автомобиля находился 45-летний мужчина, который превысил скорость. Беды избежать не удалось.

Ребёнка госпитализировали в отделение травматологии в больницу скорой медицинской помощи. Сейчас врачи пытаются стабилизировать состояние мальчика.

- По поручению заместителя губернатора Давида Мелик-Гусейнова для оказания помощи в местную БСМП направлена бригада специалистов из Детской областной больницы, - уточнили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

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