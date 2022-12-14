Связали, угрожая револьвером: Двое грабителей похитили мужчину с ребенком ради угона автокрана в Нижегородской области

Эта история произошла в феврале 2008 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Богородске суд поставил точку в деле, приключившемся ещё 14 лет назад. Эта история произошла зимой 2008 года, когда двое мужчин, один из которых был приезжим, а другой местным жителем, решились на сомнительную авантюру. Злоумышленникам захотелось наживиться, для этой цели им приглянулся автокран «Галичанин». Мужчины составили план об угоне и стали приводить его в действие.

В феврале они остановили автокран и, угрожая находившемуся в кабине водителю и его ребёнку револьвером, связали их и насильно затолкали в свою машину. После этого они увезли отца и сына в неизвестном направлении, а позже вновь вернулись на место преступления. Правда, теперь похитителей интересовал сам автокран, цена которого тогда превышала два миллиона рублей. Его они и угнали.

Водителя автокрана и его сынишку после кражи транспортного средства злоумышленники отпустили восвояси. Пока пострадавшие оформляли заявление о случившемся, похитители уже успели продать автокран, но от правосудия им уйти не удалось.

Преступников задержали: одним из них оказался ранее судимого 39-летний уроженец Саратовской области и 64-летний житель Богородска.

– Во время предварительного расследования имущество было возвращено правоохранительными органами законному собственнику, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области.

Каждого из подсудимых приговорили к 15 годам колонии строгого режима за разбой, совершенный в особо крупном размере, а также за похищение двух человек с применением оружия. Приговор в законную силу пока ещё не вступил.

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